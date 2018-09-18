5 عقبات تعترض طريق «الإمبراطور»

المصدر: دبي - عز الدين جاد الله

تعترض طريق الوصل 5 عقبات في مستهل مشواره بدوري الخليج العربي للموسم الجاري، وتتطلب التدخل العاجل للحد من آثارها السلبية على الفريق وضمان عودة «الإمبراطور» لأدائه التصاعدي الذي شاهدناه المواسم الماضية.

مقاطعة «الألتراس»

منذ إعلان «ألتراس» الوصل في أغسطس الماضي إيقاف نشاطه ببيان أطلقه على حسابه الرسمي على «تويتر» ومدرجات الإمبراطور شبه خاوية وغابت الأغاني والأهازيج التي تلهب حماس اللاعبين، ولعل الجميع يتذكر العدد الكبير الذي ملأ مدرجات زعبيل الموسم الماضي في لقاء القمة بين الوحدة والوصل والذي شهده ما يقارب الثمانية آلاف مشجع.

«الألتراس» قال في بيانه: «بسبب المضايقات المستمرة على مدار السنوات الماضية وإلى الآن، وذلك بوضع عقبات أمام المجموعة عن طريق عدم الاستماع للشكاوى وعدم تنفيذ المقترحات التي من شأنها تسهيل مهمتنا في التشجيع سواء في المدرج أو خارجه وذلك بشكل دائم وتشويه صورة المجموعة مؤخراً».

إلى أن قال البيان بعد أن ذكر العديد من الأسباب: «لذا نعلن عن إيقاف نشاط ألتراس، هذا ولجمهور الذهب ما يراه مناسباً»، وتوالت ردود الأفعال عقب البيان التي تناشد أفراد الألتراس مواصلة ممارسة دورهم المهم في تشجيع وتحفيز اللاعبين، بينما طالب البعض ضرورة علاج أسباب الأزمة والتواصل مع الألتراس لحلها وعودة الحماس إلى مدرجات زعبيل.

إصابات الدفاع

آخر ما كان يتوقعه الوصل أو يتمناه وقوع إصابات في خط الدفاع بتعرض مدافع الفريق الأسمر عبد الله صالح الذي يلعب دوراً مهماً في هذا المركز إلى كسر في كاحل القدم، ما يترتب عليه غيابه لأربعة أشهر على الأقل، وكذلك تعرض المدافع الشاب علي الأنصاري لقطع في الرباط الصليبي ما يعني غيابه عن صفوف الفريق لموسم كامل، فضلاً عن الظروف الخاصة التي يعيشها المدافع وحيد إسماعيل، ما جعل المدير الفني للفريق الأرجنتيني غوستافو كونتيروس يطلب الاجتماع بمجلس إدارة النادي للبحث عن بديل لعبد الله صالح في أقرب فرصة حيث ظهرت معاناة «الإمبراطور» في هذا الخط تحديداً.

غياب القائد

انتقادات الجمهور التي طاردت كابتن فريق الوصل المدافع وحيد إسماعيل الموسم قبل الماضي، حيث كان يحمل وحيد شارة الكابتن، ومن ثم انتقال شارة الكابتن إلى المهاجم البرازيلي فابيو دي ليما في الموسم الماضي، ثم للبرازيلي كايو كانيدو هذا الموسم ألقت بظلالها على الفريق الذي ظهر افتقاده للقائد في الملعب واضحاً جلياً منذ انطلاقة الموسم الجاري.

الحديث عن بيع ليما

يتكرر الحديث عن بيع المحترف المتألق في صفوف «الإمبراطور» فابيو دي ليما من حين لآخر، وللأسف تأتي التصريحات متناقضة في مجملها فضلاً عن خروجها في أوقات غير مناسبة تؤثر على استقرار الفريق وأداء اللاعبين، فالتصريحات التي صدرت حملت وجهين، الأول الرفض القاطع لبيع ليما جملة وتفصيلاً، أما الوجه الثاني فهو عدم الممانعة في بيع اللاعب إذا لبت الصفقة المبلغ الذي تطلبه إدارة «الإمبراطور» وهو 25 مليون دولار، ما يؤثر على الأجانب حيث يرتبط أداؤهم بليما، فضلاً عن تأثر ليما نفسه بمثل هذه التصريحات.

رحيل مينديز والمدافع الكوري

للمرة الأولى يغيب عن تشكيلة الوصل المحترف البرازيلي رونالدو مينديز في لقاء «الإمبراطور» بنظيره بني ياس في الجولة الماضية بالدوري، حيث دارت التكهنات عن قرب رحيل اللاعب واستبداله بمدافع من كوريا الجنوبية، وعلى الرغم من نفي إدارة الوصل رحيل اللاعب مبررة غيابه بسبب الإصابة، إلا أن متابعة «البيان» تفيد بمقاطعة اللاعب للتدريبات بسبب الحديث المتكرر عن رحيله واستبداله بلاعب آخر.