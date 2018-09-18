فاطمة العامري في سيمنار الكرة الآسيوية

المصدر: كوالالمبور - البيان الرياضي

تُشارك فاطمة العامري عضو لجنة كرة قدم السيدات بالإمارات في «سيمنار» تطوير كرة القدم النسائية الثاني، الذي ينظمه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور ويستمر حتى الخميس المقبل، ويشهد الـ «سيمنار» مشاركة واسعة من المهتمين بكرة القدم النسائية على صعيد القارة، ويناقش مراحل تطور كرة القدم النسائية في آسيا وتسليط الضوء على التحديات الرئيسة للعبة وإمكانية تطويرها.

ويحرص اتحاد الكرة وبالتنسيق مع لجنة كرة قدم السيدات والاتحاد الآسيوي على تطوير الكرة النسائية في الدولة من خلال الاهتمام بالمنتخبات والأندية، وتوسيع قاعدة المشاركة فيها وتوفير الأجهزة الفنية والإدارية المحترفة القادرة على نقل الخبرات للاعبات المنتخبات والأندية في الدولة، بالإضافة إلى تنظيم المسابقات الموسمية والمهرجانات الكروية والمعسكرات الداخلية والخارجية والمشاركة في البطولات الودية والرسمية.

من ناحية أخرى، يشارك المنتخب الوطني للناشئات في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا، ويلعب المنتخب ضمن المجموعة السادسة والتي تضم منتخبات «الإمارات، بنغلاديش المستضيف، فيتنام، البحرين، لبنان»، وتضم قائمة منتخبنا 23 لاعبة، ويقوده المدربة حورية الطاهري.