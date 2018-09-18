المحرزي:ملعب مسافي يحتاج إلى صيانة قبل الانطلاقة

المصدر: مسافي - محمد فضل

أشاد سعيد حمود المحرزي رئيس مجلس إدارة نادي مسافي باستعدادات الفريق الأول للكرة للموسم الكروي لأندية دوري الأولى، مثمناً نجاح المعسكر الحالي للفريق في مصر والذي يختتم في الـ 22 الجاري، حيث تعود البعثة السبت المقبل إلى أرض الوطن، وفيما يتعلق بجاهزية الملعب الرئيس لمباريات الموسم المقبل، أشار المحرزي إلى أن إدارة النادي تُسير الأمور بأقل الإمكانات، موضحاً أن ملعب فريقه ما زال بحاجة إلى الكثير من الدعم خاصة ضعف الإضاءة.

مبيناً أن اتحاد الكرة كان سبباً رئيسياً في عودة مسافي عن قرار الانسحاب في الموسم الماضي، كما أشاد المحرزي، بمروان بن غليطة رئيس اتحاد كرة القدم، ونجاحه في قيادة دفة كرة القدم الإماراتية، لافتاً إلى أنه بقليل من الاهتمام سيكون لمنتخبنا شأن كبير في كأس آسيا الإمارات 2019، كما طالب المحرزي رئيس الاتحاد، بضرورة تحجيم من أسماهم بالطابور الخامس، والذي لا يهمه تقدم كرة الإمارات بقدر ما يهمه تبخيس نجاحات اتحاد الكرة.

تعاقد

ونوه المحرزي بأن ناديه أتم التعاقد مع عدد من اللاعبين المواطنين فضلاً عن ضم عدد آخر من مواليد ومقيمي الدولة، ومن المنتظر أن يقدم الثنائي الأجنبي السنغالي يالي جوني هداف الفريق في الموسم الماضي والغيني سيمون أفضل ما لديهما خلال مباريات دوري الدرجة الأولى والمقرر انطلاقته الشهر المقبل.

كما توقع المحرزي، أن يكون دوري هذا الموسم مختلفاً خصوصاً بعد تقلص عدد الفرق إلى 10 عقب انسحاب رأس الخيمة، وستكون هناك فرصة سانحة للفريق من أجل المنافسة على الصعود لدوري الخليج العربي.