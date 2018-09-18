عبد السلام جمعة:خسارة الظفرة أمام العين منحتنا الثقة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أكد عبد السلام جمعة مدير فريق الظفرة، أن الخسارة أمام العين في الجولة الثانية من دوري الخليج العربي 1-2 منحت الفريق الثقة، مبيناً أن الفريق قادر على العودة للانتصارات وتقديم مستويات جيدة والخروج بنتائج إيجابية في الجولات المقبلة.

وأضاف: العين فريق كبير والخسارة أمامه وفي ملعبه لا تقلل من قيمة الظفرة، على العكس نحن راضون عن المستوى المتميز الذي قدمه اللاعبون أمام حامل اللقب، نجحنا في إحراز التقدم وقدمنا أداء رائعاً وأهدرنا العديد من الفرص، كل ذلك حدث في غياب عدد من العناصر الأساسية، وبالتالي نعتبر أن الأداء مبشر بمستقبل أفضل للفريق ويجعلنا متفائلين بموسم حافل بالانتصارات بإذن الله.

مستقبل

وبين مدير فريق الظفرة، أنهم لا يشعرون بالقلق نهائياً على مستقبل الفريق بعد خسارتيه الجولتين الأولى والثانية بالدوري، موضحاً أن الخسارة في المباراة الأولى أمام الشارقة لم تكن مقبولة لأن الفريق لم يقدم بشكل جيد.

كما أن الجهاز الفني قام بعدها بتصحيح الأخطاء واستفاد من مباراة الفجيرة في كأس الخليج، أيضا اللاعبون بذلوا مجهوداً مقدراً في التدريبات، لذلك تم تجاوز مباراة الشارقة سريعاً، وبعد المستوى الذي شاهدناه أمام العين أصبحنا أكثر ثقة في مقدرة لاعبي الظفرة على تحقيق نتائج مرضية تلبي الطموحات وترضي الجماهير.

كما أشاد عبد السلام جمعة، بإمكانات مدرب الفريق الجديد فوك رازوفيتش، ذاكرًا أن الإدارة وفقت في التعاقد معه، مؤكداً أنه مدرب صاحب كفاءة عالية ونجح سريعاً في وضع بصمته في الفريق وبالمزيد من الوقت فإنه يمكن أن يضيف الكثير.

مبيناً أن الرؤية غير واضحة بشأن عودة اللاعبين المصابين، مثل عبد الرحمن يوسف، ديجو رودريجوس، للمشاركة في المواجهة المقبلة ضد اتحاد كلباء، ذاكراً أن الجهاز الطبي يعمل على علاج المصابين للحاق بالمواجهات المقبلة وأضاف: خلال اليومين المقبلين سيتحدد مصير مشاركتهم من عدمها ونأمل أن ينضموا للفريق لأن عودتهم تمنح الجهاز الفني عدداً كبيراً من الخيارات.