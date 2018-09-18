العواني: أجواء استثنائية في كأس آسيا «الإمارات 2019»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أكد عارف العواني مدير بطولة كأس آسيا «الإمارات 2019» أهمية دور سفراء برنامج صنّاع اللعب، في إلهام وتحفيز المجتمعات المحلية لتعزيز الزخم حول أهداف ورؤية البطولة من خلال تجسيد روح التنوع المجتمعي، والمشاركة في أكبر حدث رياضي بالمنطقة، ودعم اللجنة المنظمة لتحقيق أهدافها من خلال تقديم بطولة أفضل تنظيماً في تاريخ كأس آسيا، مشدداً على حرص اللجنة المنظمة على توفير كافة مقومات النجاح للبطولة وخلق أجواء استثنائية يشعر معها الجمهور كأنه في وطنه الأم.

جاء ذلك خلال الجلسة التعريفية التي عقدتها اللجنة العليا المحلية المنظمة للبطولة في استاد مدينة زايد الرياضية لتقديم 60 سفيراً مجتمعياً مؤثراً، ضمن برنامج «صنّاع اللعب»، ومناقشة دور أعضاء فريق «صنّاع اللعب» لتحقيق أهداف ورؤية البطولة.

وأضاف العواني:يشكل تحدي تنظيم بطولة تجمع كل الجماهير من مختلف الثقافات والمجتمعات في القارة الآسيوية، الهدف الرئيس الذي نسعى لإنجازه في إطار مساعينا لتقديم النسخة الأفضل تنظيماً في تاريخ كأس آسيا، ويجسد برنامج صناع اللعب طموحاتنا في زيادة رقعة انتشار البطولة وضمان وصولها للجماهير داخل الإمارات وخارجها، وكلنا ثقة في قدرتهم على إثراء البطولة وإلهام الآخرين لدعم هدف البطولة في توحيد المجتمعات وإشعال حماس الجماهير تجاه منتخبات بلادهم.

تطوير

وخلال الجلسة عمل أعضاء برنامج «صنّاع اللعب» الذين يمثلون منتخبات 24 دولة في البطولة، على تطوير مبادرات من شأنها تعزيز المشاركة والانخراط بشكل مباشر مع مجتمعاتهم المحلية في مختلف أنحاء الدولة، واستقطاب اهتمام الجماهير انطلاقاً من هدف وشعار البطولة المتمثل في«استقطاب آسيا معاً».

وقالت جيسيكا كولين، 15 عاماً، لاعبة كرة قدم أسترالية وتقيم في الإمارات:«يشعر جميع أصدقائي وعائلتي وزملائي الأستراليين بحماس كبير لدعم منتخب بلادنا خلال مشاركتهم في البطولة هنا في الإمارات خلال يناير المقبل، وسأعمل ضمن برنامج صناع اللعب في إلهامهم نحو لعب دور بنّاء قبل وأثناء المنافسات، فضلاً عن بث روح الحماس حول البطولة، وكل أعضاء الفريق متحمسون للعب دورهم والمساهمة في إنجاح الحدث».

تجاوب

الجدير بالذكر أن مبادرة «صناع اللعب» تحظى بتجاوب كبير مع العديد من السفارات ومجالس الأعمال في الإمارات والتي تمثل مجتمعاتهم، وأكدوا اهتمامهم بالمشاركة والمساعدة في توصيل أحدث تطورات وأخبار البطولة.

فرصة مثالية

قال داتو ويندسور جون، الأمين العام للاتحاد الآسيوي: تشكل بطولة كأس آسيا فرصة مثالية لتوحيد المجتمعات الآسيوية انطلاقاً من حجم البطولة الأكبر في التاريخ، فيما تعد مبادرة صناع اللعب هي البرنامج المثالي لإظهار روح العمل الجماعي.

كما يؤكد تعاون سفراء المجتمع قوة الرياضة وكرة القدم والفارق الذي يمكن أن تحدثه في توحيد المجتمعات، ونحن نؤمن بقدرة دولة الإمارات على تقديم البطولة الأفضل تنظيمياً وقدرتها على تحقيق أهدافها وتوحيد مجتمعات القارة الآسيوية معاً.