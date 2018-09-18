«الأبيض» يلعب مع منتخبات أوروبية وأفريقية كبيرة

المصدر: دبي - العوضي النمر

تتفاوض لجنة المنتخبات في اتحاد الكرة مع عدد من المنتخبات الأوروبية والأفريقية الكبيرة لملاقاة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم خلال فترتي تجمعه في نوفمبر وديسمبر المقبلين، لرفع وتيرة الاستعداد والاطمئنان على جاهزية اللاعبين قبل انطلاقة نهائيات كاس آسيا التي تستضيفها الإمارات مطلع العام المقبل، بعد الانتقادات التي وجهت لـ«الأبيض» والمتعلقة بضعف التجارب الودية خلال الفترة الماضية، خاصة وأن المنتخب ارتبط بمباريات خلال معسكر برشلونة في أكتوبر المقبل، ويلعب وديتين الأولى يوم 11 مع هندوراس والثانية يوم 16 مع فنزويلا.

اجتماع مهم

وتقوم لجنة المنتخبات خلال اجتماعها المهم عصر اليوم برئاسة عبد الله الجنيبي، بتقييم برنامج المنتخب الوطني خلال الفترة الماضية على ضوء غضب الجماهير من أداء ونتائج المنتخب أمام لاوس وترينداد وتوباغو، وسيتم استدعاء المدرب الإيطالي زاكيروني والجهاز الإداري للمنتخب ومناقشتهم في تقاريرهم الفنية والإدارية، بجانب الاتفاق على خطوات العمل خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن لجنة المنتخبات لن تجري أية تغيرات في الجهاز الفني مع الإبقاء على المدرب زاكيروني حيث لا يوجد مجال للتغيير خلال الفترة الحالية، كما تناقش اللجنة تصريحات مدرب العين زوران عن المنتخب، وعبر عدد من أعضاء لجنة المنتخبات عن غضبهم من تلك التصريحات المسيئة لـ«الأبيض»، ومن المنتظر أن يتم الرد على تلك التصريحات عقب انتهاء الاجتماع.

برنامج الأولمبي

وتناقش لجنة المنتخبات مع الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي كيفية التحضير لتصفيات أولمبياد طوكيو التي ستقام في مارس المقبل، حيث يستمر مع الفرق عدد من العناصر ممن ينطبق عليهم السن وسيتم اختيار باقي اللاعبين من الدوري خلال الفترة المقبلة، التي تشهد تجمعات شهرية من أكتوبر وحتى مارس المقبل، موعد التصفيات، وسيتم تنظيم عدد من المباريات القوية والبطولات المجمعة الدولية ويقام لقاء ودي مع منتخب مصر في الإمارات أكتوبر المقبل.

تجمع الشباب

وتجتمع اللجنة مع الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني للشباب تحت 19 سنة، بعد انتهاء مشاركته في البطولة الدولية الودية في العاصمة التايلاندية بانكوك مؤخرا، وحقق «الأبيض الشاب» المركز الثاني فيها بعد المنتخب الأردني، وحقق المنتخب مكاسب فنية عديدة عادت على الجهاز الفني بالكثير من الإيجابيات خاصة وأن المنتخبات المشاركة في البطولة تستعد لنهائيات كأس آسيا المقبلة في جاكارتا، وسيقدم لوديفيك باتيللي المدير الفني برنامج لإعداد الفريق خلال الفترة المقبلة، في إطار الاهتمام المتواصل بالمنتخب الوطني للشباب وتهيئة كل الظروف والأسباب لإعداد مثالي للمنتخب.