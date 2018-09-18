فوز شباب الأهلي والبطائح في كأس الصالات

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

فاز فريق شباب الأهلي على الظفرة 4 - 3 ضمن منافسات المجموعة الأولى بالدور التمهيدي من بطولة كأس الاتحاد لكرة الصالات، ونجح في تحويل تأخره إلى فوز، وتغلب فريق البطائح على منتخب الشباب 8 - 1 بالمجموعة نفسها.

حفلت مباراة شباب الأهلي والظفرة بالإثارة، وتقدم الظفرة في الشوط الأول بهدفين عن طريق عبدالكريم جميل وحمزة وليد، وخلال أول 4 دقائق من الشوط الثاني نجح شباب الأهلي في إدراك التعادل عن طريق وليد بشر وحسين مال الله، ولكن يونس الحمادي يعيد الظفرة للمقدمة 3-2 وفي آخر دقيقتين من الشوط يقلب شباب الأهلي الموازين ويدرك التعادل 3 - 3 بهدف حسين مال الله، والذي عاد ليسجل هدف الفوز لتنتهي المباراة للظفرة 4 - 3.