الفرنسي دياباتي رابع أجانب الصقور

المصدر: دبي-علي شدهان

تعاقد الامارات مع المهاجم الفرنسي شيخ تيدياني دياباتي (30 عاما، 88 كغم وزنا، 198سم طولا)، لينضم الى فريق النادي الاول لكرة القدم، ويكون رابع المحترفين الأجانب في صفوف الصقور لهذا الموسم.

والى جانب دياباتي، تضم قائمة محترفي الصقور، الإيفواري بكاري كونيه، والغيني ابو بكر سيلا، والاسترالي بيرني.

يتوقع ان يشارك دياباتي في مباراة الصقور الخميس المقبل مع ضيفه دبا الفجيرة ضمن الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي.

وسبق لدياباتي اللعب مع فرق فرنسية عديدة، ابرزها نانسي وبوردو واجاكسيو، اضافة الى تمثيله منتخب مالي بلده الأصلي.