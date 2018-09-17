اليماحي: «أنكل» خلفان تحدد مدة غيابه

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

قلل ناصر اليماحي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة، من إصابة نجم خط هجومه محمد خلفان بعد احتكاكه العنيف بحارس الجزيرة علي خصيف، وذلك خلال مباراة فريقه التي خسرها بنتيجة 3/‏2 أمس الأول، وقال اليماحي في تصريح لقناة دبي الرياضية عقب المباراة، بأن الإصابة حدثت على مستوى الأنكل وستحدد الأشعة والتقارير الطبية مدة غياب اللاعب من عدمها، معرباً عن أمله في أن تكون طفيفة ويعود مهاجم الفجيرة من جديد لمواصلة مشواره مع الذئاب.

وأشار اليماحي إلى أنه لا يلوم حكم المباراة، لكن فريقه سرق في هدفين هما الأول والثاني، حيث فات على الحكم احتساب مخالفتين قبيل تسجيل الجزيرة لهدفيه، وهو خطأ تقديري ربما فات على قاضي الجولة ولو تم احتساب أي من المخالفتين لتغيرت نتيجة المباراة.