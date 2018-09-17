117 هدفاً تضع مبخوت خامساً

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

واصل الدولي علي مبخوت مهاجم نادي الجزيرة معدله التهديفي في كل مباراة، وسجل أول من أمس الهدف رقم 117 في شباك الفجيرة، والتي انتهت 3/‏2 لصالح الجزيرة، ليحصد فخر أبوظبي 6 نقاط ثمينة في الجولتين الأوليتين للدوري، وكان مبخوت قد سجل هاتريك في افتتاحية الدوري أمام شباب الأهلي، ليصبح رصيده 4 أهداف في مباراتين.

ورفع مبخوت رصيده إلى 117 هدفاً، ليعزز من فرص ملاحقة الهدافين التاريخيين للدوري والتي يتصدرها على التوالي: فهد خميس 165 هدفاً، محمد عمر 132، عدنان الطلياني 129 هدفاً، عبدالعزيز محمد 127 هدفاً، ويتساوى في 117 هدفاً علي مبخوت، أحمد عبدالله، ويوسف عتيق.

والهدف الذي سجله علي مبخوت في شباك الفجيرة أمس ق59، قد عزز من فرص فخر أبوظبي بالفوز بالمباراة بالرغم من النقص العددي بطرد الحارس الدولي علي خصيف، وخوض الجزيرة شوط ثانٍ كامل بـ 10 لاعبين.

ويعتبر مبخوت أيقونة نادي الجزيرة، وحصل على هداف الدوري موسم 2016 /‏2017 بـ 33 هدفاً.