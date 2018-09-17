النصر يجهّز نيغريدو لموقعة «الزعيم»

المصدر: دبي- عدنان الغربي

يخضع الإسباني ألفارو نيغريدو لاعب يبيشكتاش، صباح اليوم، للفحوص الطبية؛ تمهيداً لانضمامه رسمياً إلى صفوف النصر بديلاً للبرازيلي يوري ليريو، الذي قررت إدارة «العميد» الاستغناء عنه بسبب عدم ظهوره بالمستوى المطلوب، ومن المنتظر ظهور نيغريدو في تدريبات النصر مساء اليوم؛ بهدف تجهيزه لموقعة «الزعيم» يوم الجمعة المقبل لحساب الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي لكرة القدم.

وكشف مصدر مسؤول في النصر، أن نيغريدو «33 عاماً» كان من ضمن الخيارات الأولى لفريق الكرة قبل التوقيع مع البرازيلي يوري «22 عاماً»، إلا أن الإدارة اختارت الأخير من أجل المستقبل، وأدى عدم توفيقه للبحث عن تغييره.

وأكد ألفارو نيغريدو في تصريحات لوسائل إعلام تركية، أمس، أنه اختار مغادرة فريقه بيشكتاش بسبب صعوبات مالية وعدم تلقيه رواتبه، وأشار في الوقت نفسه إلى عدم وجود أي مشكلة بينه وبين مدرب الفريق.

الجدير بالذكر، أن نيغريدو تلقى عروضاً من أندية عدة بداية أبرزها موناكو الفرنسي والنصر والهلال السعوديين، كما لعب سابقاً للمنتخب الإسباني وعدة أندية أبرزها الريال وإشبيليا وفالنسيا ومانشستر سيتي.