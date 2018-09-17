لجنة المنتخبات تجتمع مع زاكيروني غداً

المصدر: دبي - العوضي النمر

تناقش لجنة المنتخبات في اتحاد الكرة، خلال اجتماعها غداً في مقر الاتحاد في دبي، برئاسة عبد الله الجنيبي مع المدرب الإيطالي ألبرتو زاكيروني برنامج «الأبيض» خلال الفترة الماضية، وتبحث عددا من النقاط التي أثارها الشارع الرياضي عن أداء الفريق خلال المباريات الماضية وكيفية تداركها.

وكذلك خطوات العمل خلال الفترة المقبلة حتى موعد المشاركة في نهائيات كأس آسيا التي ستقام في الإمارات مطلع العام المقبل، ويتم التطرق إلى ملاحظات مدرب العين زلاتكو، إذ أكد أن معظم لاعبي المنتخب غير سعداء، وأن اللاعبين يعودون إلى فرقهم، ومستواهم يختلف عن بقية زملائهم المحليين، مما يؤثر في نتائج الفرق سلباً.

وتناقش اللجنة ملاحظة سلطان راشد عضو مجلس إدارة شركة العين لكرة القدم خلال العمومية الطارئة بشأن إعداد منتخبات المراحل السنية، وغياب اللاعبين فترات طويلة عن أنديتهم. وتستعرض اللجنة تقارير عن برنامج «الأولمبي».