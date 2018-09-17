«الملك».. أفضل بداية منذ 13 عاماً

المصدر: الشارقة - عماد الدين إبراهيم

تعتبر بداية الملك الشرقاوي في الموسم الحالي موسم 2018 - 2019 بالفوز برباعية على فريق الظفرة وفي الظفرة في الجولة الأولى من دوري الخليج العربي والفوز في الجولة الثانية على العميد النصراوي بستة أهداف مقابل ثلاثة، هي أفضل بداية له منذ 13 عاماً يسجل فيها فريق الشارقة فوزين متتاليين، حيث سبق له أن سجل بداية مشابهة في موسم 2005-2006 عندما فاز على فريق الوصل بنتيجة 3-2 فيما فاز في الجولة الثانية على فريق بني ياس بنتيجة 2-1.

وكانت النتيجة السابقة في ظل قيادة مدرب أجنبي لفريق الشارقة وهو المدرب هنري إسطنبولي، فيما سجل الإنجاز الحالي باسم المدرب الوطني عبد العزيز العنبري الذي نجح في قيادة فريق الشارقة بنجاح منذ الموسم الماضي الذي ختمه بالمركز السادس بعد تسلّم دفة التدريب من بيسرو وهو مهدد بالهبوط ليجيء في الموسم الحالي، ويضع الملك مع فرق مقدمة الترتيب العام للدوري، حيث يتقاسم الصدارة مع فريق الوحدة متساوٍ معه في النقاط والأهداف المسجلة، حيث سجل كل فريق 10 أهداف وعليه ثلاثة وهو إنجاز آخر يحسب لفريق الشارقة.