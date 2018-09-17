جوس سيرا: الحظ جزء من كرة القدم

المصدر: عجمان - البيان الرياضي

أوضح التشيلي جوس سيرا، المدير الفني لفريق شباب الأهلي، أن فوز فريقه 3-1 على عجمان، عكس مجريات المباراة، وأن فريقه تفوق على مضيفه بشكل واضح، واعتبر الفوز خطوة جيدة للفترة المقبلة.

واعتبر سيرا، الحظ جزءاً من كرة القدم، تعليقاً على ضياع فرصة ثمينة لعجمان، ثم ارتدت وتقدم بها شباب الأهلي، وقال إن الحظ نفسه عاند فريقه في مباريات سابقة، وهذه طبيعة كرة القدم، وقال سيرا إن فريقه أمام الوحدة، صنع 8 منها 3 في القوائم والعارضة، ورغم ذلك خسر فريقه، ولم يتحدث عن الحظ، مشيراً إلى أن عجمان صنع فرصتين، منها الهدف الذي سجله، ثم الكرة التي ارتدت من القائم.

وقال سيرا إن فريقه قدم مستويات جيدة أمام الجزيرة والوحدة، ولكن كان ينقصه الحظ فقط.