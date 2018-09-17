جماهير «العنابي»: نظرة لـ «سمعة» يا زاكيروني

المصدر: الفجيرة ـ محمد فضل

في كل مباراة يخوضها النجم الدولي إسماعيل مطر قائد فريق الوحدة، ابن الـ 35 ربيعاً، يبرهن من خلالها «سمعة»، أن الكرة لا تقاس بالعمر، وإنما بالعطاء على أرضية الملعب، وخلال لقاء دبا الفجيرة و«العنابي» الأخير، والذي قاد فيه سمعة فريقه للفوز برباعية مقابل هدف وحيد، تألق خلالها قائد العنابي إسماعيل مطر.

كما لم يتألق من قبل، وقدم فواصل من إبداعاته الخاصة، وكان شعلة من النشاط بملعب الفجيرة، حيث صال وجال كالنحلة، منتزعاً الآهات والتصفيق من المدرجات. عقب اللقاء، طالبت جماهير «أصحاب السعادة»، الإيطالي زاكيروني المدير الفني لمنتخب الإمارات، بضرورة إعادة «سمعة» إلى قائمة «الأبيض»، خصوصاً أن اللاعب يتمتع بخبرات كبيرة، وسيكون لوجوده أثر مهم ضمن تشكيلة «الأبيض»، التي ستخوض بطولة كأس آسيا في يناير المقبل بالإمارات.

وعلى الرغم من عدم تسجيله لأي هدف من الأهداف الأربعة، إلا أن الدور الذي لعبه المخضرم إسماعيل مطر في الفوز، كان كبيراً، حيث اعتمد عليه مدربه الروماني ريجكامب في وسط الملعب، وكان النجم الكبير بالفعل، بمثابة العقل المفكر لمعظم هجمات فريقه.

وذلك من واقع قراءته السليمة للملعب، فضلاً عن تمتعه بلياقة بدنية عالية، أكمل بها المباراة، وتلقى «سمعة»، إلى جانب بقية زملائه اللاعبين، سيلاً من التصفيق والإعجاب من قبل جماهير «العنابي»، التي انتشت بفوز فريقها برباعية، فضلاً عن العرض الرائع الذي قام به القائد ورفاقه، والذي أمتعوا به جماهير «العنابي»، التي عادت من رحلة الساحل الشرقي بفوز سهل، وصدارة مستحقة لمسابقة الدوري، بعد نهاية مباريات الجولة الثانية.