لوفانور والفردان.. سيناريو الخروج والعودة

المصدر: دبي- ياسر قاسم

يبدو أن نادي شباب الأهلي اقترب كثيراً من حسم الجدل حول لاعبيه حبيب الفردان والبرازيلي لوفانور، وتترقب جماهير الفريق الإجابة عن السؤال الحائر حول مصيرهما ، ويبدو أن «سيناريو الخروج والعودة» هو الأقرب لأرض الواقع ما بين خروج لوفانور من قائمة الأجانب وعودة الفردان للتشكيل الأساسي.

فالمؤشرات تؤكد استبدال لوفانور رغم مشاركته في مباراة الفريق الأخيرة، أمام عجمان، وإشادة مدير الفريق محمد حمدون به كمحترف يملك إمكانياته كبيرة، وأكد حمدون يحث إدارة النادي مع الجهاز الفني عن الأفضل ، لاسيما وهناك متسع من الوقت قبل إغلاق موعد الانتقالات في 2 أكتوبر المقبل، وذكر حمدون أن النسبة المئوية بين استمرار وخروج لوفانور تكاد تكون متساوية، مع ترجيح كفة خروجه بشرط وجود الأفضل

ولم يستبعد حمدون حسم ملف حبيب الفردان خلال يومين، ودخول اللاعب للقائمة ومشاركته في المباراة المقبلة بدوري الخليج العربي أمام الشارقة، مشيراً إلى وجود إجراءات إدارية، رفض الخوض فيها، وقال: «المهم وجود الفردان حالياً في التدريبات ووصوله للجاهزية ليكون مستعداً لدخول التشكيلة بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية الجارية حالياً».