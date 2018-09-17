4 أهداف تفصل تيغالي عن قائمة «توب 5»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

واصل الأرجنتيني سيباستيان تيغالي نجم وهداف نادي الوحدة تألقه وهز شباك المنافسين، ليقترب من تحقيق رقم قياسي جديد في مسيرته مع العنابي في دوري الخليج العربي، وفي الدوري الإماراتي بصفة عامة.

واقترب تيغالي المرشح لتمثيل المنتخب الوطني من اقتحام قائمة «توب 5» لأفضل خمسة هدافين في تاريخ الدوري الإماراتي بعد تسجيله هدفين لـ «أصحاب السعادة» في مرمى دبا الفجيرة ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري الخليج العربي، ليرفع رصيده الإجمالي من الأهداف إلى 113 هدفاً في مشاركاته في مباريات الدوري منذ انضمامه للوحدة موسم 2013-2014 وأحرزها في 114 مباراة في الدوري، ويفصله عن الدخول إلى قائمة أفضل خمسة هدافين 4 أهداف فقط ليتساوى مع الثلاثي يوسف عتيق لاعب الأهلي السابق وأحمد عبد الله لاعب العين السابق وعلي مبخوت لاعب الجزيرة الحالي ولكن منهم 117 هدفاً.

لقب

كما واصل تيغالي الذي أصبح أفضل هداف أجنبي في تاريخ دوري الخليج العربي، وهو الذي نصب نفسه بهذا اللقب بعد أن تجاوز الموسم الماضي الغاني أسامواه جيان لاعب العين السابق، بالإضافة إلى كونه الهداف التاريخي لنادي الوحدة أرقامه المميزة، إذ رفع رصيده من الأهداف في موسمه السادس مع الوحدة إلى 151 هدفاً في مختلف المسابقات سواء في دوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة وكأس السوبر، حيث أحرز 113 هدفاً في 114 مباراة في الدوري، و28 هدفاً في 34 مباراة في كأس الخليج العربي، و9 أهداف في كأس رئيس الدولة، وهدف في كأس السوبر.

منافسة

وستكون المنافسة على أشدها بين الثنائي علي مبخوت وتيغالي من أجل كسر المزيد من الأرقام القياسية في هز شباك المنافسين في ظل تبقي 24 مباراة في الدوري، حيث يحتل مبخوت المركز الخامس في قائمة «التوب 5» برصيد 117 هدفاً، وبات كل منهما مرشحاً لزيادة غلته التهديفية.

وربما يشهد الموسم الحالي اقتحام الثنائي للمركز الثالث أو وصافة قائمة هدافي الدوري على مدار تاريخه، حيث يحتاج مبخوت إلى 15 هدفاً وتيغالي إلى 19 هدفاً لمعادلة رقم محمد عمر كثاني هدافي الدوري برصيد 132 هدفاً، بينما يبدو منافسة أحدهما على لقب أفضل هداف في تاريخ الكرة الإماراتية صعباً في الموسم الحالي من أجل اللحاق بمتصدر القائمة نجم المنتخب والوصل السابق فهد خميس الذي يحتل المركز الأول برصيد 165 هدفاً.