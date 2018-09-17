الرمادي: عجمان لم يستحق الخسارة

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

أكد أيمن الرمادي المدير الفني لفريق عجمان، أن فريقه لم يكن يستحق الخسارة أمام شباب الأهلي، خاصة أنه كان الأقرب للتقدم، وحدث العكس في هجمة مرتدة، بعد ضياع فرصة ستانلي المرتدة من القائم الأيمن للحارس ماجد ناصر، وقال الرمادي إن النتيجة بالتأكيد مؤثرة، ولكن المشوار طويل، ولا يوجد فريق يكسب أو يخسر في كل مباراة.

وقال الرمادي إن أخطاء فريقه كانت بسيطة، بدليل أن هجمات الأهلي الحقيقية غابت تماماً حتى لحظة تسجيل الهدف الأول، قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول. وأشار الرمادي إلى أن فريقه أصبح يلعب مع جميع المنافسين نداً بند، وتركيزه اعتباراً من اليوم على معالجة أي ملاحظات فنية قبل المواجهة المقبلة أمام الفجيرة في الجولة الثالثة.