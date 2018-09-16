«العنابي» على اللقب ناوٍ

المصدر: الفجيرة- محمد فضل

أكد لاعبو العنابي علو كعبهم ونيتهم الصريحة والواضحة في حصد لقب دوري الموسم الكروي الحالي، وذلك من واقع ما يقدمه رفاق إسماعيل مطر في المسابقة التي يتربعون على صدارتها برصيد ست نقاط، بجانب فريق الملك الشرقاوي الذي يتساوى مع أصحاب السعادة في كل شئ، وفي المقابل واصل لاعبو فريق النواخذة رحلة التوهان وخسروا للمرة الثانية على التوالي، ليقبع الفريق في مؤخرة الترتيب بلا رصيد من النقاط، ودقت الهزيمة ناقوس الخطر في أروقة دبا، فيما خلف الانتصار حالة من الأفراح في مدرجات جماهير العنابي، التي تغنت بأسماء اللاعبين الذين بادلوهم الفرحة عقب نهاية المباراة.

ردود ريجكامب

ورداً على ترشيحات الوحدة للقب أكد الروماني ريجكامب مدرب الوحدة، أن الحديث عن الدرع لا يزال مبكراً وانه لن يستبق الوقت بترشيح فريقه للمنافسة على لقب الدوري، بوجود أندية أخرى تمتلك نفس الطموح والإمكانات القوية لحصد النتائج الإيجابية في الموسم الحالي، وأشار إلى أن الفريق الذي ينجح بتجميع النقاط في المباريات سيكون هو البطل بالتأكيد، وقال ريجكامب ليس هناك فريق قوي وآخر ضعيف، وذلك استناداً إلى الرغبة الكبيرة من كل الفرق للفوز في المباريات.

وتذكر المدرب فقدان فريقه لأربع نقاط في الموسم الماضي أمام عجمان والظفرة، على الرغم من منافستنا للعين على نيل اللقب منذ البداية، لكن خسارتنا لهذه النقاط جعل الفريق يحتل الوصافة، منوهاً إلى انهم سيجتهدون هذا الموسم من أجل تحقيق حلم الجماهير العنابية بنيل لقب دوري المحترفين.

تألق جماعي

وأشاد بكافة لاعبي فريقه الذين أظهروا إمكانات عالية وعرفوا كيف يحققون الفوز على دبا، مشيراً إلى أنه راض عن أداء اللاعبين وطبقوا خطته على أكمل وجه، وأشار إلى أن دبا قوي وعندما يلعب على أرضه يسبب مشاكل لكافة الفرق. وفيما يتعلق بتألق البرازيلي ليوناردو، قال ريجكامب إن كافة اللاعبين كانوا في الموعد وأعتقد بأن ليوناردو لو تذكر الفرص التي أضاعها في السابق كان من المفترض أن يسجل خمسة أهداف لكن ظهور ليو أسعده كثيراً أمس الأول.

أخطاء النواخذة

بدوره عزا البرازيلي كاميلي مدرب دبا هزيمة فريقه بالأربعة، للأخطاء الواضحة والمؤثرة التي ارتكبها لاعبوه أمام العنابي، والتي أدت لهذه الخسارة، منوهاً إلى أنه طالب اللاعبين قبيل المباراة بضرورة إحكام التغطية واللعب بتركيز عال أمام لاعبي العنابي، لكن ذلك لم يحدث على الرغم من البداية الرائعة للنواخذة وتقدمنا بالهدف الأول عن طريق أحمد خميس. وأضاف: كنا نسعى لتحقيق نتيجة جيدة إثر الخسارة الأولى أمام الوصل بثلاثية نظيفة، لكن الأمور لم تمض إلى المستوى المطلوب ولا أعتقد بوجود لوم على الطاقم التحكيمي، عدا الهدف الذي تم احتسابه من المساعد الأول قبل أن يلغى عن طريق «تقنية الفيديو»، وبشكل عام فإن الحكم أدار الأمور بشكل جيد.

تقرير طبي

ورداً على سؤال حول الإصابة التي تعرض لها المهاجم البرازيلي جويليهرم قال كاميلي: سنرى ما يمكن أن يحدث حسب التقرير الطبي حول الإصابة خصوصاً أنها الإصابة الثانية للاعب أجنبي بعد المغربي يحيى جبران وكشف عن إصابة ثلاثة لاعبين ارتكاز في فريقه، منوهاً إلى انه اضطر للدفع باللاعب يوسف خلفان في خانة الارتكاز وهو لاعب الوسط المتقدم. ونعاني كثيراً بسبب هذه الغيابات في وضع التشكيل المناسب.

وفيما يتعلق بدفعه للأردني ياسين البخيت غير الجاهز على حساب أحمد الغيص قال كاميلي، إن البخيت لاعب أساسي وتابعنا كجهاز فني مباراته مع منتخب بلاده الأردن، التي لعب فيها 25 دقيقة، مشيراً إلى أن اللاعب بعد عودته من السفر أكد جاهزيته لخوض المباراة ولذلك دفعت به منذ البداية.

مستوى

عبد الباسط محمد: تجويد الأداء

أكد عبد الباسط محمد مدير فريق الوحدة أن لاعبي فريقه ظهروا بمستوى جيد أمام دبا على الرغم من ارتفاع درجات الرطوبة العالية التي لم تحرم فريقه من تسجيل أربعة أهداف، كان يمكن أن تزداد لو استغل المهاجمون الفرص التي تهيأت لهم أمام المرمى.

مشيراً إلى أن الجهاز الفني، وكذلك اللاعبون لديهم فرصة لمزيد من التطوير والإجادة، وطموحات الفريق كبيرة وتتمثل في إسعاد جماهير العنابي، وأعتقد أن القادم سيكون أفضل، منوهاً إلى أن الفريق الذي لعب خمسة نهائيات متتالية قادر على صناعة الفرحة، ونتطلع لإهداء بطولة الدوري لسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس النادي ولجمهورنا الوفي، وقال: خطوة بخطوة سوف نكمل المشوار.أبوظبي- البيان الرياضي

إصابة

أكد مدافع العنابي حمدان الكمالي أن إصابته غير مقلقة، مشيراً إلى أنها عبارة عن كدمة طفيفة ولا تستدعي القلق من قبل أنصار جماهير العنابي، معبراً عن سعادته بتحقيق فريقه لنتيجة الفوز على دبا.