صدارة دوري المحترفين رباعية

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

تشاركت فرق الوحدة والشارقة والعين والجزيرة في رصيد 6 نقاط في ختام الجولة الثانية لدوري الخليج العربي لكرة القدم، ليكون صراع الصدارة رباعياً، مع الأفضلية في جدول ترتيب لجنة المحترفين لفريق الوحدة، وفي مباريات أمس نجح العين في تحويل تأخره بهدف أمام الظفرة إلى فوز مثير 2 - 1، وتغلب الجزيرة بعشرة لاعبين على الفجيرة 3 - 2.

وفي المباراة الثالثة، حقق شباب الأهلي أول انتصاراته هذا الموسم في المباراة التي جمعته بمضيفه عجمان باستاد راشد بن سعيد في ختام الجولة، وانتهت لمصلحته 3-1، وهي أول خسارة لعجمان في الموسم.

تقدّم شباب الأهلي عبر محمد جابر في الدقيقة 40 من هجمة مركبة بدأت برأسية إيفانور، صدّها الحارس علي الحوسني، وأعادها محمد جابر إلى المرمى قبل أن تصطدم الكرة بالمدافعين محمد سبيل وحسن زهران، لينتهي الشوط الأول بتقدم شباب الأهلي 1- 0.

وعدّل عجمان النتيجة عبر المحترف المغربي عادل هرماش في الدقيقة 52 من هجمة صنعها السنغالي مامي تيام مشابهة للتي سجل منها شباب الأهلي هدف السبق. وكاد عجمان يضيف الهدف الثاني عبر النيجيري ستانلي الذي ارتدت تسديدته من القائم، وتحوّلت إلى هجمة مرتدة نجح من خلالها الأرجنتيني إيميليانو في تسجيل الهدف الثاني لشباب الأهلي في الدقيقة 64. وأضاف الإكوادوري جامين إيوفي هدف الأمان لشباب الأهلي في الدقيقة 87، ليضع شباب الأهلي أول 3 نقاط في رصيده، ويبقى عجمان في رصيده 3 نقاط.

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