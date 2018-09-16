بني ياس ينذر كبار الدوري مبكراً

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

غادر جمهور بني ياس مدرجات استاده بالشامخة، عقب نهاية مباراته أمام الوصل التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل ضمن الجولة الثانية من دوري المحترفين، راضياً عن أداء فريقه والنتيجة التي خرج بها خاصة أنه كان الأكثر استحواذاً والأخطر على مرمى خصمه، وصاحب هدف السبق والمبادرات الهجومية في مواجهة شهدت العديد من الفرص المهدرة للفريقين. ولم يكن التعادل فقط سبباً لرضاء الجماهير، ولكن للرسالة القوية التي أرسلها الفريق عن طريق الوصل لكل كبار دوري المحترفين، وتأكيده أنه سيكون نداً قوياً أمام منافسيه، بعد أن أثبت فعلياً قوته بوجود كوكبة من العناصر المتميزة على مستوى العناصر الوطنية والأجانب، وأنه قادر على إثبات وجوده وانتزاع النقاط في معظم المباريات.

مباراة قوية

وأكد الكرواتي كرونوسلاف جوريتش مدرب السماوي أن المباراة كانت قوية كما توقع لها، وأن فريقه لعب في الشوط الأول بشكل جيد وسيطر على مجرياته ونجح في إحراز هدف التقدم، وأضاف: قدمت التهنئة للاعبين على الجهد الذي بذلوه في المباراة، كانت لديهم ردة فعل سريعة، وتحكم جيد في الكرة مع تنويع في اللعب، لذلك أنا راض عن المستوى الذي ظهروا به في المباراة، خاصة أن الخصم فريق كبير ولديه لاعبون منسجمون ومتميزون. وأشار كرونوسلاف إلى تراجع مستوى فريقه في الشوط الثاني من اللقاء، ذاكراً أن خروج الهولندي ليروي صاحب الهدف أثر كثيراً على الأداء، بجانب الجهد الكبير الذي بذله اللاعبون في الشوط الأول.

هدفنا البقاء

وعن طموح السماوي في النسخة الحالية من الدوري قال كرونوسلاف: هدفنا الأول البقاء في الدوري، كما تعلمون نحن فريق صاعد حديثاً للمنافسة التي غبنا عنها الموسم الماضي، لذلك تركيزنا منصب على أن نضمن وجودنا بالمنافسة وبعدها إذا وجدنا فرصة لتحسين ترتيبنا بالدوري من المؤكد أننا سنفعل، المهم أننا نجتهد الآن ونقوم بعمل جيد من أجل تحقيق الانتصارات.

نتيجة عادلة

بدوره قال الأرجنتيني غوستافو كونتيروس مدرب الوصل، إن شوطي اللعب كانا مناصفة بين الفريقين، وإن نتيجة التعادل عادلة رغم أن فريقه كان الأكثر إهداراً للفرص. وأضاف: في الشوط الأول لم نفعل شيئاً، تركنا خط الوسط للخصم ونعترف بأنه كان الأفضل، لكن في الشوط الثاني نجحنا في تصحيح بعض الأخطاء وأجرينا تعديلات إيجابية، وتمكنا من امتلاك الكرة وإحراز هدف التعادل، وكما شاهد الجميع كان بالإمكان أن نحرز أهدافاً إضافية لكن لم يتم التعامل مع الفرص بشكل جيد.

نحتاج إلى العمل

وأكد مدرب الوصل حاجة فريقه للمزيد من العمل في الفترة المقبلة، حتى يصل إلى المستوى الذي لعب به في الشوط الثاني، مشيرا إلى وجود بعض الأخطاء في خط الدفاع والذي تأثر أيضا بإصابة عبد الله صالح وقال: لا بد من تصحيح كل الأخطاء وأن نعمل بصورة أفضل حتى يصل فريقنا إلى المستوى المطلوب، ما زلنا في بداية الموسم ومع أداء المزيد من التجارب يمكن أن نقدم الأفضل، وأن ننافس بقوة على المراكز المتقدمة.

نقطة جيدة

ذكر حميد يوسف مدير فريق الوصل أن الخروج بنقطة التعادل أمام بني ياس من الشامخة يعتبر نتيجة إيجابية رغم أن فريقه كان يأمل تحقيق الفوز، ذاكراً أن المباراة كانت جيدة وشهدت تفوقاً لبني ياس في الشوط الأول، وتفوق الإمبراطور في الحصة الثانية. وتوقع مدير فريق الوصل أن يصبح الأداء أفضل في المواجهات المقبلة مؤكداً أن مستوى اللاعبين في تطور مستمر ومع خوض التجارب فإن الجهاز الفني سيصل بالفريق إلى مستوى يرضي التطلعات.

قناعات

أكد البرازيلي فابيو ليما نجم الوصل أنه غير راض عن نتيجة التعادل، لأنهم حضروا من أجل الفوز، ذاكراً أن أداء فريقه أيضاً لم يتناسب مع إمكانات لاعبيه.