أول فوز لشباب الأهلي وأول خسارة لعجمان

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

أول فوز وخسارة لشباب الأهلي وعجمان في الموسم



حقق شباب الأهلي أول انتصاراته هذا الموسم في المباراة التي جمعته بمضيفه عجمان مساء السبت باستاد راشد بن سعيد في ختام الجولة الثانية لدوري الخليج العربي، وانتهت "3-1" وهي أول خسارة لعجمان في الموسم.

تقدم شباب الأهلي عبر محمد جابر "ق 40" من هجمة مركبة بدأت برأسية ايفانور، صدها الحارس علي الحوسني وأعادها محمد جابر للمرمى قبل أن تصطدم الكرة بالمدافعين محمد سبيل وحسن زهران لينتهي عليه الشوط الأول.

وعدل عجمان النتيجة عبر المحترف المغربي عادل هرماش "ق 52" من هجمة صنعها السنغالي مامي تيام مشابهة للتي سجل منها شباب الأهلي هدف السبق.

وكاد عجمان يضيف الهدف الثاني عبر النيجيري ستانلي، الذي ارتدت تسديدته من القائم، وتحولت لهجمة مرتدة نجح من خلالها الارجنتيني ايميليانو في تسجيل الهدف الثاني لشباب الأهلي "ق 64".

وأضاف الاكوادوري جامين ايوفي هدف الأمان "ق 87" ليضع شباب الأهلي أول 3 نقاط في رصيده ويبقى عجمان في نفس الرصيد.