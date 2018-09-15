الزعيم يحبط مغامرة فارس الغربية في خمس دقائق

المصدر: العين: طلحة عبدالله

أحبط الزعيم مغامرة ضيفه فارس الغربية وحول تأخره بهدف إلى فوز 2-1 في خمس دقائق فقط مساء أمس على ملعب استاد هزاع بن زايد لحساب الجولة الثانية من دوري الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين، وكان الظفرة متقدما بهدف حتى الدقيقة (80)، سجله اللاعب أحمد علي (ق 18)، لكن البديل العيناوي إبراهيم دياكي دخل في الوقت المناسب لينقذ العين من الخسارة بعد أن سجل هدفين خلال خمس دقائق (ق 80،86)، وبالنتيجة رفع العين رصيده إلى (6 نقاط)، فيما بقى الظفرة بلا رصيد بعد تلقيه خسارته الثانية.