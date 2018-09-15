عجمان وشباب الأهلي..لقاء الخيارات المتعددة

المصدر: عجمان - ياسر قاسم - دبي - إيهاب زهدي

يعد لقاء عجمان بضيفه شباب الأهلي في الثامنة والربع من مساء اليوم في ختام الجولة الثانية لدوري الخليج العربي باستاد راشد بن سعيد بنادي عجمان، لقاء الخيارات المتعددة على الناحية الفنية .

وعلى صعيد التشكيل بالنسبة لكل من الفريقين، وربما ظروف صاحب الأرض هي الأفضل بدخوله المباراة فائزاً في الجولة الأولى لدوري الخليج العربي أمام النصر، بينما فرسان الأهلي فيسعى للفوز الأول، بعدما خسر ضربة البداية أمام الجزيرة رغم تقديمه مباراة جيدة أمام «فخر أبوظبي»، إلا أن مجهوداته لم تكلل بالفوز.

وستكون المهمة صعبة أمام المدير الفني لعجمان أيمن الرمادي في اختيار التشكيل المناسب الذي يواجه به ضيفه شباب الأهلي.

وتكمن الصعوبة في توليف العناصر الأساسية للمباراة من بين 3 «تشكيلات» خاض بها عجمان مبارياته الماضية أمام النصر في الدوري وبني ياس واتحاد كلباء في كأس المحترفين، لا سيما والفريق حقق في جميعها نتائج إيجابية، حيث افتتح رصيده في الدوري بثلاث نقاط غالية، وحصد 4 نقاط في الكأس.

بينما يبحث شباب الأهلي عن فوز يطمئن جماهيره، وتبدو اختيارات المدرب في مباراة الليلة متعددة على صعيد اختيار التشكيل وطريقة اللعب لتلافي أخطاء السابق.

تركيز

ومن جانبه ركز أيمن الرمادي المدير الفني لعجمان في تصريحاته عن مباراة اليوم، على ضرورة اختيار التشكيل المناسب من بين خيارات كثيرة بعد تنوع التشكيل من مباراة إلى أخرى في الفترة الماضية.

وتحدث الرمادي عن لاعبيه بشيء من الفخر، حيث أكد أن جميع اللاعبين يتقبلون التوجيهات ويلتزمون بها بدرجة كبيرة، وقال إن لديه لاعبين كثر أجادوا في المباريات الثلاث الماضية مما يُصعب أمر اختيار التشكيل.

جهوزية

بدوره، أكد التشيلي سييرا مدرب شباب الأهلي، جاهزية فريقه لخوض لقاء عجمان، وتوقع أن تأتي المباراة صعبة في ظل المنافسة الشديدة بين فرق الدوري، وأشار إلى أن عجمان فريق قوي يتمتع بتنظيم دفاعي جيد مكنه من تحقيق نتائج إيجابية حتى الآن في مسابقتي الدوري والكأس، وإلى أن الفوز عليه يحتاج إلى جهد كبير، متمنياً أن يحالف التوفيق فريقه في حسم اللقاء والحصول على النقاط الثلاث.

وأضاف المدرب أن الجهاز الفني واصل العمل خلال الفترة السابقة لتحسين الأداء الدفاعي، واستغل فترة التوقف، مؤكداً ثقته الكاملة في لاعبيه وقدرتهم على تحقيق الفوز، الذي اعتبر أنه المطلب الأهم الذي يتطلع له في قادم المباريات.