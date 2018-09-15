إسماعيل أحمد.. 5 سنوات في عشق «الزعيم»

المصدر: العين - البيان الرياضي

جدّد نادي العين، أول من أمس، تعاقده مع مدافعه الدولي إسماعيل أحمد، ليستمر 5 سنوات جديدة مع فريق الكرة في عشق «الزعيم».

وعبّر اللاعب في تصريحات للموقع الرسمي للنادي عن بالغ امتنانه وتقديره لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس نادي العين، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة النادي، على الرعاية السامية والدعم السخي للرياضة والرياضيين بدولتنا الحبيبة.

وأبدى سعادته بالاستمرار 5 سنوات جديدة في عشق «الزعيم»، كما أبدى بالغ التقدير لأعضاء مجلس إدارة النادي، محمد بن ثعلوب، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، وغانم الهاجري، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم.

ومحمد عبيد «حماد»، عضو مجلس الإدارة المشرف العام على الفريق الأول والرديف، والمدرب الكرواتي زوران، على الثقة الغالية والاهتمام اللافت، معرباً في الوقت نفسه عن فخره واعتزازه بالاستمرار مع ناديه والحصول على شرف الدفاع عن شعار هذا الكيان الشامخ خلال السنوات المقبلة.

وقال: كنت على قناعة تامة بأن العين هو البيت الكبير، وبابه دائماً مفتوح لكل أبنائه، لذلك فإن فكري وتركيزي كانا منشغلين بالعين، كما أقدر عالياً جميع الأندية التي أظهرت رغبتها في الاستفادة من خدماتي خلال الاستحقاقات المقبلة، ولكن العين منحني كل شيء، وله مكانة كبيرة في قلبي، لذلك لا مجال للتفكير في غيره.