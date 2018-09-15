الإمارات رئيس «غرب آسيا لأصحاب الهمم»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

احتفظ د.عبد الرزاق بني رشيد رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان لأصحاب الهمم، برئاسة اتحاد غرب آسيا لرياضة أصحاب الهمم، في الانتخابات التي جرت ، خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد في سلطنة عمان، ونال أعلى الأصوات «11 صوتاً»، محققا إنجازاً جديداً لرياضة الإمارات.

كما فاز د.مصباح إبراهيم بمنصب الأمين العام. وأعرب د.عبد الرزاق عن سعادته بحصول الإمارات على المقعد الآسيوي المهم، مشيراً إلى أن الإنجاز هو ترجمة لدعم القيادة الرشيدة لرياضة أصحاب الهمم، والذي انعكس بشكل كبير على الإنجازات التي حققتها هذه الرياضة مؤخراً .