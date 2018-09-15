الشارقة والوحدة 6/6

المصدر: متابعة - عماد الدين إبراهيم و أحمد عيسى

نجح فريقا الشارقة والوحدة، أمس، في الوصول إلى النقطة السادسة في دوري الخليج العربي لكرة القدم، وحققا العلامة الكاملة «6 من 6» بعد جولتين من البطولة، وتغلب الشارقة على النصر 6 - 3، والوحدة على دبا الفجيرة 4 - 1، فيما فاز كلباء على الإمارات 2 ـ 0.

جاءت هزيمة النصر باستاد خالد بن محمد «غريبة» وبكّر بالتسجيل للشارقة ويلتون سواريز في الدقيقة الثامنة من ركلة جزاء وسجل هدفه الثاني من ركلة جزاء أيضاً في الدقيقة 15 عن طريق إيغور، ثم أضاف ويلتون سواريز الهدف الثالث في الدقيقة 26 من رأسية رائعة، ثم أضاف اللاعب نفسه الهدف الرابع في الدقيقة 35 مسجلاً «هاتريك».

وأضاف منديز الهدف الخامس في الدقيقة 41، ليقلّص يوهان كاباي الفارق بهدف للنصر في الدقيقة 44، ويعود النصر للتسجيل في الزمن بدل الضائع عن طرق ركلة جزاء تصدى لها أيوري، وسجل ماركوس الهدف الثالث للنصر في الدقيقة 53، لتصبح النتيجة 5 - 3، ويعود ويلتون ليسجل الهدف السادس «سوبر هاتريك» في الدقيقة 86.



وتعادل بني ياس وضيفه الوصل 1 - 1 على ملعب الشامخة بعد مباراة متوسطة المستوى شهدت العديد من الفرص المهدرة والأهداف الملغاة بحجة التسلل. تقدم «السماوي» في الدقيقة 15 بهدف الهولندي ليروي جورج وأدرك «الإمبراطور» في إدراك التعادل بواسطة فابيو دي ليما بضربة رأسية في الدقيقة 60.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد بني ياس إلى نقطتين والوصل إلى 4 نقاط. وتختتم الجولة اليوم بثلاث مباريات ويلعب العين مع الظفرة، والجزيرة مع الفجيرة، وعجمان مع شباب الأهلي.