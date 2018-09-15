«النمور» يصطاد «الصقور» بثنائية

المصدر: كلباء - علي شدهان

اصطاد فريق اتحاد كلباء الأول لكرة القدم، ضيفه الإمارات بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين أمس ضمن الجولة الثانية لدوري الخليج العربي، ليفتتح النمور رصيدهم بأغلى 3 نقاط، في مقابل بقاء رصيد الصقور صفر من النقاط، سجل ثنائية النمور منصور محمد «ق 7»، والبرازيلي مايك راموس «ق 33».

لعب فريق اتحاد كلباء بتشكيلة ضمت، محمد البيرق، عمر الخديم وعبدالله سالم ويعقوب البلوشي، وحسن خميس ووليد المازمي ومنصور محمد وداوود علي «عادل الحمادي»، وتومي ريس ومايك راموس وماتي فلورنتين «ماجد المحرزي»، فيما تألفت تشكيلة فريق الإمارات من، احمد الشاجي، وسبيل غازي وسعد سرور وعلي مصطفى وعبدالله موسى، وفهد خلفان وأبو بكر سيلا، وعامر عمر «سعيد سالم» وبكاري كونيه ووليد عمبر، وبيرني «عيسى علي».

فصل مثير

بدأت المباراة بفصل مثير تمثل باحتساب الحكم سلطان عبدالرزاق ركلة جزاء للصقور بعد مضي أقل من 3 دقائق، إلا أن الأسترالي بيرني أضاعها وتصدى محمد البيرق حارس مرمى النمور لكرته بنجاح.

هدفا النمور

وتجسد تأثير إضاعة الصقور لركلة الجزاء، بتسجيل النمور هدفه الأول في الدقيقة 7 بعدما استثمر منصور محمد الكرة بمهارة، قبل أن ينجح البرازيلي مايك راموس بتأكيد سيطرة النمور على مجريات المباراة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول للمباراة التي لم يشهد شوطها الثاني أي جديد، ليعلن الحكم سلطان عبدالرزاق صافرة النهاية بفوز النمور بهدفين دون رد من الصقور.