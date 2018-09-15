الجزيرة والفجيرة.. سيناريو الفوز

المصدر: أبوظبي - محمد محسن - الفجيرة - محمد فضل

يستضيف الجزيرة في الخامسة و40 دقيقة اليوم باستاد محمد بن زايد، فريق الفجيرة في الجولة الثانية لدوري الخليج العربي لكرة القدم، ويضع الفريقان «سيناريو الفوز» أمام أعينهما.

ويسعى «فخر أبوظبي للفوز الثاني في الدوري، والحفاظ على سجله في الموسم خالياً من الهزائم بعد فوزه على شباب الأهلي 5 - 4 في الدوري، والفجيرة في الكأس 5 - 2،.

والتعادل مع الإمارات 1 - 1 في البطولة نفسها، فيما يتطلع الفجيرة إلى الفوز الأول في الدوري، ورد اعتباره من الهزيمة أمام الجزيرة قبل أيام في الكأس، ويسعى للعود من العاصمة بالتعادل على أقل تقدير، وتشهد صفوف الفريق عودة المهاجم محمد خلفان والذي سيشارك للمرة الأولى أساسياً هذا الموسم بعد تواجده مع المنتخب الأولمبي الذي نال برونزية الآسياد.

ويفتقد الجهاز الفني خدمات الحارس عبدالله سالم الذي أصيب في مباراة الظفرة ولم يكمل المباراة.

إيجابية

أكد الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة أن تحضيرات الفريق سارت بشكل جيد، بعد مباراة الإمارات في الكأس، وخضع اللاعبون لتدريبات استشفائية، كما انضم الثلاثي الدولي علي مبخوت، علي خصيف، فارس جمعة، إلى التدريبات الجماعية، وأبدوا ردة فعل إيجابية، ومن الوارد مشاركتهم في المباراة، وقال: لدينا إصابة خفيفة في الفريق.

حيث يخضع أحمد ربيع للعلاج والجميع يتطلع إلى حصد النقاط الثلاث وخصوصاً أن المباراة على ملعبنا وبين جماهيرنا.

وتابع: الفجيرة شارك أمامنا في المباراة الأولى للكأس بتشكيلة مغايرة، وكونت تصوراً عاماً، على الفريق، وأعلم أن لدى لاعبيه الحافز على تحقيق الفارق، في المقابل ولن ننخدع بالمستوى الذي قدمه في الجولة الأولى للكأس. وأضاف: الأداء الباهت أمام الإمارات في الكأس ليس له علاقة بالتحضيرات الحالية، لأنه أحياناً في كرة القدم تأتي ظروف مغايرة.

حافز

وطالب التشيكي هاشيك مدرب الفجيرة لاعبي فريقه بوضع الفوز نصب أعينهم وقال: لا نذهب إلى أبوظبي للسياحة إنما للعودة بالنقاط الثلاث ونعلم قوة منافسنا فالجزيرة قوي ومنظم في كافة خطوطه ومعظم لاعبيه ينتمون للمنتخبات فضلاً عن تألق نجمه علي مبخوت المتوهج مع الفريق والمنتخب.

وأكد هاشيك أن قوة الجزيرة تحفز لاعبي الفجيرة لتحقيق نتيجة إيجابية رغم صعوبة المباراة وقال: استفدنا من أخطاء المباراة الأولى في الكأس أمام الجزيرة، والنتيجة الثقيلة التي مني بها الفريق لا تعكس مستوانا، وعموماً طوينا تلك الصفحة وتفكيرنا ينصب حول لقاء اليوم.

وطالبت اللاعبين بالتركيز منذ البداية والاستفادة من أخطاء الخصم وترجمتها إلى أهداف مع سد الثغرات في الخط الخلفي واللعب بتوازن في كافة الخطوط وعدم تكرار سيناريو مباراة الظفرة الأخيرة في الكأس والتي كنا متقدمين فيها لشوط كامل بهدفين ليأتي الضيوف وينجحوا في إنهاء المباراة على وقع التعادل.

هبوط اللياقة

وأقر هاشيك بهبوط لياقة الوافد الجديد الكوري لي شانغ وقال: نضاعف العمل معه حتى يكون في كامل جاهزيته وأشار أن للاعب الكوري أدواراً مهمة في الملعب وبقليل من الاهتمام سيكون في كامل لياقته البدنية والذهنية.

واكد هاشيك أن عودة محمد خلفان للتشكيلة تدعم حظوظ فريقه في خط الهجوم، وقال: ما زلنا في انتظار التقرير الطبي بشأن الحارس عبدالله سالم.