العين والظفرة..تحدي البطل

المصدر: العين - طلحة عبدالله - أبوظبي - أحمد عيسى

يستضيف العين في الخامسة و35 دقيقة عصر اليوم على ملعبه باستاد هزاع بن زايد، فريق الظفرة، بالجولة الثانية من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

ويدخل «الزعيم» حامل اللقب تحدياً جديداً من أجل متابعة نتائجه الإيجابية وتحقيق فوزه الثاني على التوالي والوصول للنقطة السادسة للبقاء منافساً على القمة في إطار حملة الدفاع عن لقبه، فيما يتحدى الظفرة، طموحات البطل، في محاولة لتحقيق نتيجة إيجابية أمامه يعوض بها الخسارة أمام الشارقة بالجولة الأولى.

وأكمل العين جاهزيته بمران أخير أجراه أمس تحت قيادة مدربه الكرواتي زوران ماميتش، وبمشاركة جميع لاعبي الفريق بعد عودة الدوليين بمن فيهم المصري حسين الشحات والسويدي ماركوس بيرغ بعد الفراغ من المشاركة في أيام «فيفا».

في حين يتوقع أن يدخل زوران المباراة بأهداف هجومية منذ البداية للتسجيل مبكراً في شباك المنافس، خصوصاً وأن الفريق لم يتدرب بصفوف مكتملة سوى مرتين فقط بسبب غياب 11 لاعباً دولياً، وهو الأمر الذي أقلق مدرب الفريق كما وضح خلال التصريحات التي أدلى بها أخيراً وعبر خلالها عن عدم سعادته بإعداد فريقه، خصوصاً وأن عدداً من اللاعبين الدوليين لم يشاركوا مع المنتخب سوى فترة محدودة.

وفي المقابل، يدخل الظفرة مباراة اليوم بدافع كبير للخروج بنتيجة إيجابية لمسح الصورة المهزوزة التي ظهر بها في مباراة الافتتاح ضد الشارقة، ومن أجل عودة الثقة والمضي قدماً نحو النتائج الإيجابية في المواجهات المقبلة.

انتقاد

انتقد الكرواتي زوران، المدير الفني للعين، جدول مسابقة دوري الخليج العربي، هذا الموسم، ووصفه بالغريب وأكد إنه من الصعب الحديث حول هذا الأمر غير أنهم مطالبون بالتقيد به وتقبل الأمر.

وقال: مباراة الظفرة لن تكون سهلة في مواجهة منافس لديه طموحات ويملك في صفوفه عناصر متميزة بقيادة أحد أفضل المدربين بالدوري السعودي للمحترفين سابقاً، بما يستوجب مضاعفة الجهود في الملعب واللعب بحذر وتركيز شديدين وإظهار أفضل ما لدينا تطلعاً لتحقيق النتيجة المأمولة التي تؤهلنا للحصول على النقاط الثلاث خصوصاً وأننا نلعب بأرضنا ووسط جمهورنا.

وأضاف المدرب الكرواتي خلال المؤتمر الصحافي للمباراة عملنا على تحضير فريقنا على النحو الذي يجعله قادراً على تحقيق النتيجة المنتظرة، ولكنني لست سعيداً ببرنامج الإعداد الذي غاب عنه 11 لاعباً أساسياً لأكثر من أسبوعين والمؤسف أن عدداً منهم لم يشارك في تجربتي المنتخب الدوليتين سوى عشر دقائق وهو الأمر الذي من شأنه أن يسبب مشاكل في إعداد لاعبي كرة القدم.

وعما إذا كان سيعتمد على وجوه جديدة في الدوري قال زوران: حتى لحظة انعقاد المؤتمر لم التق باللاعبين الدوليين، وسأقف على مدى جاهزيتهم خلال الحصة التدريبية الأخيرة «أمس»، وسنرى ما يمكن عمله بعد الوقوف على شكل الفريق، وسأعمل على الاستفادة من جهود الجميع.

أمنية

وعبر المدرب الكرواتي عن تمنياته بأن تسجل جماهير العين حضوراً أفضل وقال: أتمنى مساندة قوية للفريق في جميع المباريات، ولكنني أفضل أن توجه الرسالة لاتحاد الكرة حول بطولة يتم تنظيمها في ظل غياب عدد كبير من «الدوليين» وهو ما لن يحفز الجماهير للحضور وعلى الاتحاد إعادة النظر في تلك المسابقة.

غياب

وأشار رازوفيتش مدرب الظفرة إلى فقده 5 لاعبين من عناصره الأساسية بقيادة البرتغالي هيلدر، ودييغو، عبد الرحمن يوسف، سعيد الكثيري، أحمد علي مؤكداً قيامه بتجهيز البدلاء، وقال: النقص كبير ومؤثر لكننا نثق في اللاعبين الموجودين ونرى أنهم قادرون على أداء مباراة جيدة والخروج بنتيجة إيجابية.

واعترف المدرب الصربي بصعوبة مهمة الفريق، وقال: نواجه خصماً قوياً، يكفي أنه حامل لقب الدوري، وتجاوزه لن يكون سهلاً، حتى وإن كان هنالك من يرى أن العين في هذا الموسم يختلف عن الموسم الماضي، لكن العين يظل واحداً من أقوى وأفضل الفرق، وحتى نتغلب عليه لا بد من مضاعفة الجهد واللعب بحذر وعدم تكرار الأخطاء السهلة مثل التي حدثت في مباراة الفجيرة وقبلها الشارقة.

ورفض مدرب الظفرة القول إنه ذاهب من أجل 3 نقاط أو انه يبحث عن نقطة التعادل، وقال: ذاهبون إلى العين للعب كرة قدم ننال بها الاحترام ونستفيد من اللعب أمام خصم قوي ولا أشغل بالي كثيراً بالتفكير في النتيجة لأن أرض الملعب هي التي تحددها، لكنني أسعى إلى الأفضل من حيث النتيجة والأداء.

الدرمكي: منافسنا منظم وقوي

أكد خالد الدرمكي لاعب ارتكاز الظفرة أن مواجهة العين مهمة وقال: العين فريق منظم وقوي، حتى بعد فقده «عموري» حيث لم يتأثر لوجود العديد من العناصر المتميزة، ولكنه رغم قوة العين فسنلعب باصرار وثقة حتى نحقق نتيجة إيجابية، ونرغب في الظهور الجيد وإرضاء جماهيرنا والعودة سريعاً إلى النتائج التي تحقق طموحنا في المنافسة.

10

حقق العين الفوز على فريق الظفرة في 10 مواجهات سابقة بدوري الخليج العربي لكرة القدم في عصر الاحتراف، مقابل فوزين فقط للأخير في تاريخ مواجهاتهما البالغة 18 مباراة، في حين حضر التعادل بينهما في 6 مباريات، ويتطلع الزعيم لمتابعة تفوقه التاريخي على فارس الغربية، بتحقيق فوزه الـ 11 اليوم.العين - البيان الرياضي

بيرغ: نقاتل على جبهات عدة

توقع السويدي بيرغ مهاجم العين، وهداف الموسم الماضي، مباراة قوية أمام الظفرة اليوم، مؤكداً حرص الفريق على الفوز في جميع مبارياته وقال: فريقنا يواجه تحديات استثنائية هذا الموسم، ويقاتل على عدد من الجبهات أبرزها الدفاع عن لقبيه بالدوري والكأس، فضلاً عن مشاركته في مونديال العالم للأندية ودوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وأضاف: لن نسمح بتكرار ما حدث الموسم الماضي، ونحن ملزمون بالقتال والتركيز من أجل تحقيق الانتصارات لا سيما على ملعبنا. وأكد بيرغ، أنه يشعر بالحماس والسعادة لعودته للعب في استاد هزاع بن زايد، أمام جماهير العين، وقال: نسعى لتحقيق نتائج قوية تتناسب مع تطلعات العيناوية، ما يتطلب منا مضاعفة الجهود.