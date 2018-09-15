أحمد العطاس يشكر الجزيرة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تقدم أحمد العطاس، مهاجم الجزيرة السابق، وشباب الأهلي حالياً، عبر عدد من التغريدات أمس على حسابه الشخصي على «تويتر» ، بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة الرئيس الفخري لنادي الجزيرة رئيس مجلس الشرف، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة نائب رئيس مجلس الشرف رئيس نادي الجزيرة، على دعم سموهما له خلال وجوده بنادي الجزيرة.

كما توجه بالشكر إلى خليفة سليمان، عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، على سعيه للتعاقد معه، وقال: أفخر أن أكون واحداً من أسرة «شباب الأهلي»، وأتمنى أن أكون عند حسن الظن».