كلباء والإمارات..تجاوز الخسارة

المصدر: كلباء - علي الظاهري، رأس الخيمة - البيان الرياضي

تفتتح مباراة اتحاد كلباء وضيفه فريق الإمارات، منافسات الجولة الثانية من دوري الخليج العربي في الساعة 5:35 من مساء اليوم في القلعة الصفراء، ويتطلع «النمور» و«الصقور» إلى حصد أولى النقاط في البطولة بعد خسارة الفريقين في الجولة الأولى، حيث تجرع كلباء خسارة قاسية على يد الوحدة بستة أهداف مقابل هدفين، فيما مني فريق الإمارات بهزيمة من العين بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويسعى «النمور» إلى مصالحة جماهيره بعد الخسارة بـ«نصف درزن» أمام أصحاب السعادة في الجولة الأولى من البطولة إضافة إلى الهزيمة الأخيرة أمام عجمان بأربعة أهداف مقابل هدف في مسابقة كأس الخليج العربي.

وسيكون المهاجم الكولومبي تومي توبار ضمن خيارات المدرب الإيطالي فابيو فيفياني بعد قيد اللاعب رسمياً في كشوفات الفريق، فيما يستمر غياب اللاعب النيجيري رحيم لاوال بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام الوصل، ليخوض الفريق اللقاء بثلاثة محترفين أجانب.

المباراة الأولى

وأكد الإيطالي فابيو فيفياني مدرب كلباء، أن مباراة الإمارات مهمة لاسيما وأنها الأولى لهم على ملعبهم في الدوري، وقال: خسرنا اللقاء الماضي من عجمان و نريد تصحيح المسار، وبالنسبة لنا حان الوقت لحصد النقاط والإنطلاق، ولا توجد أي مباراة سهلة في الدوري ونحن نسابق الزمن لتكوين فريق قوي ومتماسك.

وأضاف: هناك تطور كبير على مستوى استيعاب اللاعبين لأسلوبي، وأعرف فريق الإمارات جيداً.

وعلى المستوى البدني جميع اللاعبين جاهزون للمباراة، اللاعب الكولومبي تومي في أتم الجاهزية لخوض المباراة، ومباراة الإمارات مهمة ولا تعني نهاية الموسم بالنسبة لنا، وجميع فرق الدوري تطورت وبما فيها فريق الإمارات، ووجود شاهين سرور يعتبر إضافة ممتازة وقوية لتشكيلة الفريق، وأتمنى التوفيق لنا خلال اللقاء والخروج بنتيجة إيجابية.

احترام المنافس

ومن جهته، شدد التونسي جلال القادري مدرب فريق الإمارات الأول لكرة القدم، على أن هدف فريقه من مباراة اليوم أمام مضيفه اتحاد كلباء ضمن الجولة الثانية لدوري الخليج العربي، هو اقتناص النقاط الثلاث، مبدياً احترامه الكبير للمنافس كونه من نفس مستوى الصقور تقريبا.

ونوه القادري إلى أن فريقه يقدم مستويات طيبة، مستدلاً على ذلك بمباراة ضيفه الجزيرة الاثنين الماضي في الجولة الثانية للمجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج العربي، التي انتهت بالتعادل 1/‏‏1، وحصول الصقور على أول نقطة له في الموسم، مشددا على أن نقطة الجزيرة تعتبر حافزاً كبيراً لفريقه في مباراة اليوم.

وقبل مباراة اليوم، يحتل فريق الإمارات المركز 11 في لائحة الترتيب العام لفرق الدوري بدون نقاط بعد خسارته في الجولة الأولى أمام ضيفه العين.

نفس الفئة

وأوضح القادري قائلا: الفوز في مباراة اليوم هدفنا الأول مع كل التقدير للمنافس الذي يعد من نفس فئة فريق الإمارات تقريباً، وضعنا الآن أحسن بعد عودة عدد من المصابين، منهم، الإيفواري بكاري كونيه ووليد عنبر، مع احتمال مشاركة الأسترالي بيرني وسبيل غازي، في مقابل افتقادنا إلى خدمات خالد خميس وسلطان حسين ومحمد جمال.

وأبدى القادري ثقته العالية في إمكانيات فريقه الأخضر على تجاوز عقبة كلباء اليوم، واقتناص أول 3 نقاط له في الدوري، مشيرا إلى أن فريقه يقدم مستويات جيدة.