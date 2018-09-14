دبا والوحدة..كفة غير متوازنة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

يسعى دبا الفجيرة لمصالحة جماهيره اليوم، عندما يستقبل ضيفه الوحدة المتوهج، ضمن مباريات الأسبوع الثاني لدوري الخليج العربي، التي تقام بملعب الفجيرة في تمام الساعة الخامسة والنصف وخمس دقائق عصراً.

وتبدو كفة الفريقين غير متوازنة، فدبا صاحب الأرض لم يحصل على أي نقطة حالياً منذ بداية الموسم بعد أن خسر في الجولة الأولى أمام الوصل في الدوري بثلاثية بيضاء، وبذات النتيجة خسر أمام السماوي في مسابقة الكأس، وسيغيب عن دبا الثلاثي حميد الماس والمغربي يحيى جبران إلى جانب الظهير الأيسر ياسر الجنيبي.

اطمئنان كاميلي

بدوره بدا البرازيلي باولو كاميلي مدرب دبا الفجيرة مطمئناً على وضعية فريقه، مشيراً إلى أنه يتوقع من لاعبي النواخذة ردة فعل كبيرة وتعويض هزيمة الوصل في الافتتاح، منوهاً بأن مباراة اليوم لن تكون سهلة خصوصاً وأنها تجمع دبا بالعنابي الذي يعتبر من بين المرشحين لنيل درع الدوري، إلى جانب ثلاثة فرق أخرى مؤهلة أيضاً لذات الشرف.

وقال كاميلي إن الفوز على العنابي لن يتحقق إلا باتباع توجيهات الجهاز الفني وتطبيق الخطة فضلاً عن مراقبة مفاتيح لعب الفريق الزائر للحد من خطورة المهاجمين.

وأشار المدرب إلى أن اتجاه دبا لتنويع طرق اللعب أثناء المباراة واللعب بذكاء يقودنا إلى تحقيق الفوز، لافتاً إلى أنه قام بتصويب أخطاء مباراة بني ياس في الكأس، معرباً عن أمله في أن تكون اللمسة الأخيرة حاضرة أمام العنابي فضلاً عن استغلال الفرص التي تتهيأ للاعبين أمام المرمى، وأشار إلى أنه يهدف لمفاجأة العنابي في الفجيرة.

خطورة

وأكد كاميلي أن خطورة الوحدة تكمن في خط هجمه خصوصاً اللاعبين الأجانب بقيادة الأرجنتيني سبستيان تيغالي، وقال بجانب تألق أجانب الوحدة أيضاً نجد أن اللاعبين المواطنين على درجة عالية من التميز وغالبيتهم يلعبون في المنتخبات الوطنية.

مواصلة الانتصارات

ومن جهته، يتطلع الوحدة إلى مواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز الخامس له هذا الموسم في كل المسابقات، بعد أن حقق الفريق الانتصار على العين في كأس السوبر واتحاد كلباء في الدوري، وعلى شباب الأهلي والوصل في كأس الخليج العربي. ويتصدر الوحدة جدول الترتيب برصيد 3 نقاط من الفوز الكبير على اتحاد كلباء في الجولة الأولى بستة أهداف مقابل هدفين.

ويغيب عن العنابي في المباراة لاعب خط الوسط سلطان الغافري بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثاني أمام كلباء، فيما اكتملت الصفوف بعودة محمد عبد الباسط من الإصابة ودخول خيارات المدير الفني ريجيكامب الذي يعول في الوقت نفسه على جاهزية جميع اللاعبين والحالة المعنوية العالية التي يمر بها الفريق، بسبب النتائج الإيجابية والعروض القوية خاصة على صعيد الأداء والمستوى الفني لـ«أصحاب السعادة».

غياب الغافري

وقال ريجيكامب المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة، إن غياب الغافري لن يمثل مشكلة في ظل عودة محمد عبد الباسط وجاهزية ناصر عبد الهادي وأحمد العكبري، مؤكداً أن الفريق يسعى للفوز .

وحصد النقاط الثلاث في ظل أهمية المباراة وصعوبة المنافس، بعد أن تسبب دبا الفجيرة في مشاكل للوحدة في مباريات سابقة ولم يحقق العنابي الفوز بسهولة، وأضاف أنه لن يلجأ إلى تغيير طريقة وأسلوب لعب الفريق لمواجهة التكتل الدفاعي للمنافسين في ظل القوة الهجومية للعنابي.

طارق الخديم: نسعى للفوز

اعتبر طارق الخديم جناح العنابي مواجهة فريقه السابق دبا الفجيرة، كأي مباراة يخوضها مع الوحدة منذ انتقاله لصفوف أصحاب السعادة، مؤكداً أنه يسعى للفوز مع فريقه في كل مباراة بغض النظر عن المنافس، وأن عدم تسجيله أهدافاً في مرمى فريقه السابق أمر عادي، والمهم بالنسبة له هو فوز الوحدة.

وقال: «أحاول استثمار الثقة التي منحني إياها المدرب، خصوصاً أن كل لاعب لديه الفرصة للمشاركة، ونأمل أن نواصل بالأداء القوي نفسه الذي قدمه الفريق منذ بداية الموسم». وأشار إلى أن اللاعبين لديهم طموح كبير للذهاب إلى أبعد نقطة في المنافسة على كل الألقاب.

وأضاف: «كل المباريات صعبة سواء في الدوري أو كأس الخليج العربي، وسنسعى إلى جعل المباراة سهلة منذ بدايتها ومحاولة التسجيل أولاً».أبوظبي - البيان الرياضي

أحمد الغيص: هدفنا النقاط

أكد لاعب دبا الفجيرة أحمد إبراهيم الغيص، جاهزيته وبقية زملائه اللاعبين لمباراة الوحدة اليوم، مشيراً إلى أنهم رفعوا شعار الفوز على الرغم من خطورة الفريق الزائر، وهدفنا الإبقاء على النقاط الثلاث بملعب الفجيرة، وأشار الغيص إلى أن مباريات دبا والوحدة دائماً ما تكون قوية ومثيرة حتى دقائقها الأخيرة.

وأكد أن وجود شقيقه خالد في صفوف العنابي سيحفزه لتقديم أفضل ما لديه بل وللتفوق عليه، لافتاً إلى أنه سيكون رهن إشارة المدرب كاميلي ونسعى إلى تقديم مستوى مغاير للذي ظهرنا به أمام الوصل في افتتاحية مباريات دوري الخليج العربي، وهدفنا تقديم موسم استثنائي ودائماً ما نلعب بروح الجماعة والأسرة الواحدة.