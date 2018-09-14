بني ياس والوصل..اختبار القوة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى، دبي - عز الدين جاد الله

يستقبل بني ياس على ملعبه بالشامخة عند الثامنة و15 دقيقة مساء اليوم، ضيفه الوصل لحساب الجولة الثانية من دوري الخليج العربي، في مباراة اختبار القوة لدى الفريقين والبحث عن النقاط الثلاث، في مواجهة يتوقع أن تكون مشتعلة وأن تشهد تحدياً قوياً، خاصة أن كل فريق يسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية، بعد أن نجح صاحب الأرض .

والجمهور في العودة من خارج ملعبه بنقطة التعادل أمام الفجيرة في الجولة الأولى، بينما نجح الإمبراطور في الظهور الجيد وكسب خصمه دبا الفجيرة بثلاثية فتحت شهيته مع بداية المشوار لحصد المزيد من النقاط، وتحقيق طموحه في المنافسة.

فريق قوي

بني ياس على الرغم من عودته هذا الموسم لدوري المحترفين بعد غياب لموسم واحد، لكنه برهن على قوته خلال الجولات الثلاث الماضية في الدوري وكأس الخليج العربي،.

ونجح في المحافظة على سجله خالياً من الخسارة، بعد أن ظهر نجومه الأجانب بمستوى متميز بقيادة بيدرو كوندي، بجانب عناصره الوطنية أصحاب الخبرة والشباب، الشيء الذي منح الثقة لجماهير النادي في وقت مبكر من الموسم، ليرتفع سقف الطموح من البقاء في الدوري إلى الوصول لمركز وسط، ويعتبر الكثيرون أن مواجهة الوصل اليوم تمثل اختباراً حقيقياً لنجوم الفريق.

إرضاء الجماهير

وأكد كرونوسلاف جوريتش مدرب السماوي، أنه يتطلع للفوز وتقديم مباراة جيدة ترضي تطلعات الجماهير، ذاكراً أن المهمة لن تكون سهلة لقوة الخصم.

وأضاف: سنبذل قصارى جهدنا في اللقاء، لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين بإمكانها أن تحقق دائماً الانتصارات بغض النظر عن مستوى الخصم وقوته. وأشار المدرب الكرواتي إلى معرفته بالوصل، وقال إنه شاهده في مبارياته السابقة ويعرف قدراته الفنية، وأضاف: سنضع الخطة المناسبة التي تمكننا من كسب النقاط الثلاث.

نتائج إيجابية

ومن جهته، يتطلع الوصل إلى مواصلة النتائج الإيجابية التي حققها في الجولة الأولى بتغلبه على دبا بثلاثية نظيفة جامعاً أول ثلاث نقاط، ويعانى الوصل من غياب المدافع الأساسي عبد الله صالح، الذي تعرض لكسر في الكاحل في لقاء الوحدة في الجولة الماضية لكأس الخليج العربي، والمدافع الشاب علي الأنصاري المصاب.

بينما يعود إلى صفوف الفريق خميس إسماعيل وعلي سالمين من مشاركاتهما مع منتخبنا الوطني لتدعيم خط الوسط، ويعول المدير الفني للفهود الأرجنتيني كونتيروس على خدمات قائد الفريق وحيد إسماعيل، الذي سيحل في التشكيلة مكان عبد الله صالح.

غلق الدفاع

وأكد مدرب الوصل في المؤتمر التقديمي للمباراة أن بني ياس سيسعى إلى غلق الدفاع أمام مهاجمي الوصل ما يصعب من مهمة الفهود، مشيداً بأداء السماوي. وقال: «عانينا من بعض الأزمات في خط الدفاع حيث تعرض علي الأنصاري للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، كما غاب قائد الفريق وحيد إسماعيل لظروف خاصة.

وتعرض عبد الله صالح الذي يعد من أبرز لاعبي الفريق في الخط الخلفي للإصابة، ونعول على عودة الثنائي الدولي علي سالمين وخميس إسماعيل، إضافة إلى عودة وحيد إسماعيل وهو ما سيقوي من حظوظنا في الفوز بالنقاط الثلاث. وأضاف: علينا أن نجتمع مع مجلس الإدارة والمعنيين لمناقشة كل الأمور المتعلقة بالفريق.

وفي مقدمتها تعويض المدافع عبد الله صالح بلاعب آخر، إضافة إلى ذلك فأنا أريد أن أؤكد عدم صدور أي قرار برحيل أي لاعب في الفريق. وقال: لم نتمكن من التسجيل في المباراتين الأخيرتين أمام فريقي الوحدة وكلباء، لكننا خلقنا عدداً من الفرص المحققة.