كاميلي:أنوي مفاجأة الوحدة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

وصف البرازيلي باولو كاميلي مدرب فريق دبا الفجيرة مباراة الوحدة غداً بالصعبة، خصوصاً أنها تجمع النواخذة بأحد الفرق الأربعة المرشحة لنيل درع دوري الخليج العربي، وطالب كاميلي خلال المؤتمر التقديمي للمباراة لاعبي فريقه بضرورة إحكام التغطية الدفاعية، التي يجب أن تكون مثالية، وذلك للحد من خطورة أخطر لاعبي الفريق الزائر في خط الهجوم، مشيراً إلى أن اللعب بذكاء والتركيز العالي يضمنان له الخروج بنتيجة إيجابية، كما دعا المدرب لاعبيه إلى تطبيق خطة اللعب، التي تنفذ في التمارين وسرعة الارتداد لحظة فقدان الكرة والتحول السريع من الوسط للهجوم، لافتاً إلى أنه قام بتصويب أخطاء مباراة بني ياس في الكأس.

وأعرب كاميلي عن أمله بأن تكون اللمسة الأخيرة حاضرة أمام العنابي، فضلاً عن استغلال الفرص التي تتهيأ للاعبين أمام المرمى وقال: أسعى لمفاجأة العنابي في الفجيرة.

خطورة

وأكد كاميلي أن خطورة الوحدة تكمن في خط هجومه خصوصاً اللاعبين الأجانب بقيادة الأرجنتيني سبستيان تيغالي، وقال: بجانب تألق أجانب الوحدة أيضاً نجد أن اللاعبين المواطنين على درجة عالية من التميز وغالبيتهم يلعبون في المنتخبات الوطنية.

غيابات

وعبر كاميلي عن ثقته الكبيرة بكل لاعبي فريقه منوهاً باستمرار غياب المغربي يحيى جبران وحميد الماس وياسر الجنيبي للإصابة وفي ما يتعلق بغياب المحترف الأردني ياسين البخيت المتواجد مع منتخب بلاده قال كاميلي: إنه ينتظر عودة اللاعب الأردني من مسقط رأسه حتى اللحظات الأخيرة وإذا لم يوفق فسيكون اللاعب أحمد إبراهيم الغيص هو البديل الجاهز لتغطية النقص، الذي ربما يحدثه غياب البخيت، وعرج كاميلي على هزيمة فريقه أمام السماوي في الكأس، لافتاً إلى أنه منح الفرصة للاعبين الذين لم يجدوا حظهم من المشاركة في الدوري، وذلك لإثبات وجودهم، ولكي يكونوا في أتم درجات الجاهزية لأي مباراة.