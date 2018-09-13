أحمد سعيد: واثقون من تطور أداء الجزيرة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

وصف أحمد سعيد المشرف العام على فريق كرة القدم الأول بنادي الجزيرة بداية الموسم الكروي الحالي بالجيدة بالنسبة لـ «فخر أبوظبي»، وأعرب عن ثقته في ظهور الفريق بشكل أفضل في الجولات المقبلة، كما أشاد بالمجهودات الكبيرة التي بذلها اللاعبون الصغار في المباريات السابقة، وتوقع لهم مستقبلاً كبيراً مع الجزيرة ومع المنتخبات الوطنية الإماراتية.

وتحدث أحمد سعيد للموقع الرسمي للنادي قائلاً: «بداية الجزيرة في هذا الموسم جيدة نظراً للظروف التي مر بها الفريق من تأخر الأجنبي الرابع وغياب لاعبي الأولمبي عن مباراة الدوري وعناصر المنتخب الأول عن مواجهتي الكأس، وتعرض سيباستيان سياني وعادل أبوبكر لإصابات، لكن روح الفريق ساعدتنا على تجاوز هذه التعقيدات». وأضاف: «لسنا راضين عن الأداء الدفاعي للفريق، لكن ثقتنا كبيرة جداً في قدرة المدرب مارسيل كايزر واللاعبين على تصحيح الأخطاء».

ووجه أحمد سعيد إشادة بصغار لاعبي الفريق، وأوضح: «لدينا لاعبون صغار مميزون، مثل سالم العيدي وخليفة الحمادي ومحمد العطاس الذين يستطيعون تأدية أكثر من دور دفاعي، وبالمزيد من الصبر والخبرة سيتمكنون من الظهور بشكل أفضل بقميص الجزيرة والمنتخب».