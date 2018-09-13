فيفاني:توصلت لتوليفة تناسب كلباء

المصدر: كلباء - محمد فضل

أكد الإيطالي فابيو فيفاني مدرب اتحاد كلباء، على أهمية مباراة الغد الدورية أمام الإمارات، مشيراً إلى أنه تحدث مراراً للاعبيه، وطالبهم بضرورة اللعب بتوازن، والتركيز العالي، لضمان نتيجة الفوز في هذه الجولة المهمة من عمر الدوري، منوهاً بضرورة استغلال عاملي الأرض والجمهور في المباراة الأولى للنمور هذا الموسم على ملعبهم، وأشار فيفاني إلى أنه توصل إلى التوليفة المناسبة التي ستخوض مباراة الصقور، وسيدفع بالتأكيد باللاعب الأكثر جاهزية.

وفي ما يتعلق بمدى جاهزية اللاعب الكولمبي تومبي توبار، الذي تعاقد معه النمور رسمياً لتدعيم خط الهجوم، أكد المدرب الإيطالي أن اللاعب في أتم درجات التأهب والجاهزية، بعد أن كان مواصلاً للعب مع ناديه السابق في الدوري الفنزويلي، الذي خاض معه مباراة رسمية قبل مجيئه بأيام إلى كلباء، وأنه خاض مع فريقه الفنزويلي مباراة رسمية قبل أسبوعين، قائلاً: ننتظر فقط انسجامه مع الزملاء الجدد، مؤكداً على أن انضمام توبار مكسب للفريق، ودعا فيفاني إدارة النادي إلى سرعة التعاقد مع مدافع أجنبي، إذا أثبتت التقارير الطبية استمرار غياب المدافع النيجيري المصاب رحيم لوال لفترة طويلة.

كما تحدث المدرب حول ما أثير في وسائل الإعلام المحلية مؤخراً، حول عدم توليه تدريب أي نادٍ في أعقاب رحيله عن نادي كلباء قبل موسمين، منوهاً بأن خبرته كلاعب وكمدرب تتجاوز الـ 32 عاماً، مشيراً إلى أنه ظل متابعاً للدوري المحلي، ومنذ رحيله من كلباء، ظل يطور من قدراته، نافياً أن يكون له أي دور في رحيل المدرب السابق البرازيلي فييرا، كما أشيع في وسائل الإعلام.