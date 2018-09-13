القادري: نقطة الجزيرة دافع للصقور

المصدر: دبي - علي شدهان

لفت التونسي جلال القادري، مدرب فريق الإمارات الأول لكرة القدم، إلى أن حصول فريقه الأخضر على نقطة من تعادله 1 - 1 مع ضيفه الجزيرة الاثنين الماضي في الجولة الثانية للمجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج العربي، تعتبر دافعاً قوياً للصقور في مباراته المهمة غداً أمام مضيفه اتحاد كلباء في الجولة الثانية لدوري الخليج العربي. وقبل مباراة الغد، يحتل فريق الإمارات المركز 11 في لائحة الترتيب العام لفرق الدوري بلا نقاط بعد خساراته في الجولة الأولى أمام ضيفه العين بثلاثة أهداف لهدف.

الهدف الأول

وأوضح القادري قائلاً: «لا شك أن الفوز في مباراة الغد على اتحاد كلباء هو طموحنا مع كامل الاحترام للمنافس، ولدي ثقة كبيرة بمقدرة فريقي على العودة من ملعب كلباء بنتيجة إيجابية تتناسب مع الصورة الطيبة التي ظهر عليها الصقور في مباراة العين في الجولة الأولى للدوري، ومباراتي النصر والجزيرة في كأس الخليج العربي، على الرغم من خسارتنا أمام العين والنصر، وتعادلنا الإيجابي مع الجزيرة، فإن فريق الإمارات قدّم مستوى طيباً، وأظهر الكثير من العلامات الإيجابية، ما يعكس حقيقة سيرنا في الاتجاه الصحيح».

صفحة الدوري

وشدد القادري على أنه وفريقه قد أغلقا ملف بطولة كأس الخليج العربي، وفتحا صفحة دوري الخليج العربي بهدف الظفر بأول نتيجة إيجابية للصقور في البطولة، منوهاً بأن فريقه من المتوقع أن يستعيد خدمات عدد من لاعبيه المصابين، منهم الإيفواري بكاري كونيه ووليد عنبر بعد تماثلهما إلى الشفاء، فيما يحتمل عودة الأسترالي بيرني وسبيل غازي، مع عدم إمكانية استعادة خدمات خالد خميس وسلطان حسين لعدم شفائهما من الإصابة حتى الآن، مبدياً ثقته العالية بإمكانيات كل لاعبي الصقور في مباراة الغد المهمة.