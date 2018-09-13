يوفانوفيتش: مواجهة «الملك» فرصة للتصحيح

المصدر: دبي - عدنان الغربي

أكد الصربي إيفان يوفانوفيتش مدرب النصر أن مواجهة الشارقة (الملك) لحساب الجولة الثانية لدوري الخليج العربي غداً، فرصة للظهور بالشكل الصحيح وتقديم أداء أفضل، بعد الخسارة من عجمان في الجولة الأولى، وقـال: ظهرنا بأداء غير مُرْضٍ في المباراة الأولى، ويتوجب علينا تغيير الصورة أمام الشارقة، لا نملك أكثر من خيار واحد وهو تحقيق الفوز لإعادة ترتيب أوراقنا والاستعداد بشكل أقوى لبقية الموسم.

وأوضح المدرب الصربي أن مواجهة الشارقة تُعد اختباراً إضافياً لفريقه للوقوف على مدى قدرته في تجاوز صعوبات الجولة الأولى أمام عجمان رغم بعض الصعوبات التي ما زال يشكو منها على صعيد تأقلم العناصر الجديدة والغيابات المؤثرة، وأضاف: كل مباراة اختبار جديد لنا وعلينا الاستفادة من الشحنة المعنوية التي حققناها من الفوزين الأخيرين في كأس الخليج العربي أمام الإمارات والعين.

وعن رأيه حول فترة توقف الدوري ومدى الاستفادة منها، قال يوفانوفيتش: حاولنا كسب الوقت لتصحيح بعض الأخطاء لكن بشكل عام الفترة الحالية غير جيدة بالنسبة لنا بسبب الصعوبات التي واجهناها مع بداية التحضيرات والغيابات المستمرة.

وتضم قائمة قائمة غيابات النصر أمام الشارقة كل من حارس المرمى أحمد شمبيه، الذي أجرى عملية جراحية الأسبوع الماضي، ولاعبي الوسط خالد جلال وعامر مبارك والحسين صالح ومحمد العكبري الذين يواصلون عملية التأهيل البدني، فيما ستحدد مشاركة ثنائي المنتخب الوطني خليفة مبارك ومحمود خميس بناء على مدى جاهزيتهما البدنية بعد مشاركتهما في التجربة الودية ضد منتخب لاوس أول من أمس.