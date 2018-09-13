منتخب الناشئات إلى تصفيات آسيا في دكا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

غادر فجر أمس عبر مطار دبي إلى عاصمة بنغلاديش «دكا»، المنتخب الوطني للناشئات تحت 16 سنة، للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس آسيا، وبدأ أبيض الناشئات تجمعه في مقر اتحاد الكرة استعداداً للسفر إلى دكا، حيث تقام تصفيات المجموعة السادسة التي تضم منتخبات (الإمارات، فيتنام، بنغلاديش، البحرين، ولبنان).

وتضم قائمة المنتخب التي تم استدعاؤها من قبل المدربة الوطنية حورية الطاهري 23 لاعبة.

معسكر داخلي

وكان أبيض الناشئات تحت 16 سنة، قد أنهى معسكراً داخلياً في مقر اتحاد الكرة استمر لما يقرب من أسبوعين بعد ختامه لمعسكره الخارجي في سلوفينيا امتد للفترة من 25 يوليو وحتى 4 أغسطس، استعداداً للتصفيات الآسيوية، حيث خاض المنتخب ثلاث مباريات ودية خلال معسكره الخارجي خسر مباراتين بنتيجة خمسة أهداف لثلاثة في كلتا المباراتين، فيما تمكن من تحقيق الفوز في المواجهة الودية الثالثة بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين، وكانت المواجهات الودية الثالثة مع فرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في دوري ناشئات سلوفينيا.

مواجهة فيتنام

ويواجه منتخب الناشئات في أولى مبارياته في التصفيات منتخب فيتنام يوم السبت 15 من الشهر الجاري في أولى مباريات المجموعة، ثم يلاقي نظيره اللبناني يوم الاثنين 17 من الشهر ذاته، وفي المباراة الثالثة يواجه المنتخب المستضيف للتصفيات (بنغلاديش) الجمعة 21 سبتمبر، على أن يواجه منتخب ناشئات البحرين في آخر مبارياته يوم 23 من نفس الشهر.

30 منتخباً

يشارك في التصفيات 30 منتخباً، تم تقسيمها في الدور الأول من التصفيات على ست مجموعات، حيث تضم كل مجموعة خمسة منتخبات، وتقام منافسات كل مجموعة بنظام التجمع من جولة واحدة. ويتأهل إلى الدور الثاني من التصفيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل فريقين يحصلان على المركز الثاني. وكانت منتخبات كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية واليابان حصلت على بطاقات التأهل المباشر للنهائيات بعد حصولها على المراكز الثلاثة الأولى في النسخة الماضية عام 2017.

نظام

في الدور الثاني من التصفيات، سيتم تقسيم المنتخبات الثمانية على مجموعتين، وتضم كل مجموعة أربعة منتخبات، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات.