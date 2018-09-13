عادل حديد:لا تحطموا معنويات اللاعبين

المصدر: دبي-البيان الرياضي

طالب عادل حديد لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة الأسبق، الشارع الكروي بعدم القسوة على لاعبي المنتخب الأول خلال مرحلة الإعداد الحالية لنهائيات كأس آسيا، حتى لا تتحطم معنويات اللاعبين وتنكسر قبل البطولة الرسمية، خاصة ونحن نطالبهم في الوقت نفسه بضرورة المنافسة على لقب البطولة، وكثرة الانتقاد خلال مرحلة الإعداد، لها العديد من السلبيات التي تضر المنتخب ولا تفيده، وتقلل من تركيز الجهاز الفني واللاعبين، خلال تلك الفترة المهمة.

لست مع التغيير

وقال عادل حديد: لست مع الآراء المطالبة بتغيير المدرب الإيطالي زاكيروني خلال تلك الفترة، لأن تغيير المدرب أو الجهاز الفني يجعلنا نبدأ من الصفر، والمدرب الجديد يحتاج إلى وقت لكي يتأقلم مع اللاعبين، والوقت الآن ليس في صالحنا، كما أن التغيير يؤدي إلى تشتيت أذهان اللاعبين، ويصرفهم عن الهدف الرئيس من المشاركة الآسيوية، ولكني مع ضرورة عقد اجتماع مع مدرب الفريق من قبل لجنة المنتخبات، بحضور عدد من الفنيين أعضائها، من أجل مناقشة المدرب في برنامجه وقناعاته بخطة اللعب، وتقييم الموقف دورياً، حتى يمكن تدارك السلبيات أولاً بأول.

أجواء باردة وحارة

وأكد عادل حديد على ضرورة إجراء تعديل في برنامج إعداد المنتخب، من أجل تنظيم المعسكرات المقبلة في البلاد، لأنه من غير المعقول فنياً، أن يتم تنظيم معسكر في أجواء باردة، ثم يأتي اللاعب إلى البلاد، ويلعب في أجواء رطبة حارة، ثم يعود إلى الأجواء البادرة، ويعود للعب في الأجواء الحارة، فهذا يضر باللاعب، ويؤثر في عطائه، سواء مع المنتخب أو ناديه، وقد يتسبب في تعرضه للإصابة، كما نتمنى أن يتم تنظيم دورة دولية ودية مجمعة خلال التجمعات المقبلة، قبل انطلاقة نهائيات آسيا، لتكون بروفة قوية قبل خوض المنافسات الرسمية.

تكاتف الجميع

وتمنى عادل حديد، أن يتكاتف الجميع خلف المنتخب خلال الفترة المقبلة، من أجل رفع معنويات اللاعبين وزيادة حماسهم وعطائهم، وتهيئة الجماهير لدعم المنتخب وتشجيعه خلال نهائيات آسيا، لأن المنتخب يمثل الدولة، التي سعت لاستضافة البطولة، وأنفقت ملايين الدراهم من أجل نيل شرف المنافسة والفوز باللقب لأول مرة، وهذا ليس بغريب على عيال زايد الخير.

ريان: فوز معنوي

أكد ريان يسلم لاعب منتخبنا الوطني، أن الفوز على لاوس بثلاثة أهداف دون مقابل، يعتبر فوزاً معنوياً كبيراً خلال تلك الفترة، وبالنسبة لطريقة الأداء، علينا تقديم ما لدينا، ونحن نثق بالمدرب، أياً كانت طريقة لتمثيل المنتخب بأفضل صورة، ولا شك انضمام لاعبين جدد أمر جيد يتحاج فترة لمزيد من الانسجام بين اللاعبين، والكل حريص على تقديم أفضل ما لديه، لضمان مكان متميز وسط كوكبة المختارين لتمثيل الدولة.