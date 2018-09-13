«أبيض الشاطئية» يستعد لبطولة القارات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بدأ منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية تحضيراته استعداداً لبطولة كأس العالم للقارات المقرر إقامتها نوفمبر المقبل في دبي. الأبيض يخوض تدريبات يومية مسائية وسط حالة من التفاؤل والحماس بين صفوف اللاعبين، لتقديم صورة أفضل عن الصورة السابقة التي تليق بالمكانة الكبيرة التي وصل إليها منتخبنا في هذه اللعبة وكانت آخرها الحصول على المركز الخامس بكأس العالم للقارات عام 2017.

يقود تدريبات المنتخب المدرب الوطني محمد المازمي ويساعده البرازيلي فيكتور، وتتركز التحضيرات الأولية على رفع معدلات اللياقة البدنية والخطط الفنية التي سيعتمد عليها الأبيض في البطولة، التي دائماً تشهد مشاركة أقوى فرق العالم وبحضور دائم من إدارة المنتخب بقيادة السيد خليل أهلي مدير المنتخب.