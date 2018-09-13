ريجيكامب: تجنيس تيغالي سيساعد «الأبيض»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

يرى الروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة أن مساعي تجنيس مهاجم وهداف الفريق سيباستيان تيغالي، من أجل اللعب للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم سيساعد «الأبيض»، خصوصاً أن اللاعب يملك قدرات عالية كونه هدافاً من الطراز الأول، ولديه خبرة اللعب لسنوات عدة في الإمارات.

وقال: «الجميع يعرف تيغالي وإمكاناته جيداً، أعتقد أنه لن يكون هناك مشكلة في هذا الأمر بالنسبة لنا، يسعدني أن أرى أكبر عدد من لاعبي الوحدة في صفوف المنتخبات الوطنية، ما يعني أننا نعمل بشكل جيد مع الفريق، وأبارك لتيغالي على هذه الخطوة وأتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة».

وعن المواجهة التي تجمع الوحدة بدبا الفجيرة على ملعب الأخير غداً في الجولة الثانية من دوري الخليج العربي شدد ريجيكامب على أهمية المباراة خاصة أنها أمام فريق تسبب في مشاكل للعنابي في مباريات سابقة، مشيراً إلى أن الفريق في جاهزية تامة في ظل الحالة الجيدة، التي يمر بها العنابي على مستوى الأداء والنتائج منذ بداية الموسم.

وأشار إلى أن غياب سلطان الغافري للإيقاف لحصوله على البطاقة الحمراء في مباراة اتحاد كلباء في الجولة الأولى لن يمثل مشكلة في ظل عودة محمد عبد الباسط للتدريبات عقب شفائه من الإصابة ووجود الثنائي ناصر عبد الهادي وأحمد العكبري في المركز نفسه.

وعن تفوق الوحدة التاريخي على دبا الفجيرة أوضح أن: «العنابي يتعامل مع كل مباراة بالدرجة نفسها من الأهمية، ويدرك اللاعبون أهدافنا جيداً، حيث نسعى ونقاتل للفوز بدرع الدوري، وهو هدفنا في كل مباراة بغض النظر عن المنافس، ولذلك لابد من التضحية لتحقيق طموحاتنا».

وأكد أن توقف الدوري بعد الجولة الأولى لم يمثل أزمة بالنسبة للفريق بل على العكس لا بد من مساندة المنتخب الإماراتي في استعداداته لكأس آسيا، وتابعنا برنامج التدريبات بنفس الطريقة وحققنا الفوز في مباراتين في كأس الخليج العربي وأتمنى بالطبع أن نواصل بالقوة نفسها.

وعن لجوء المنافسين إلى الدفاع أمام الوحدة قال: «أعتقد أنه يجب ألا نغير شيئاً في الفريق ونتابع بالأسلوب نفسه، ولكن في الوقت نفسه علينا الحذر في الجانب الدفاعي عند التحضير للهجوم وفقدان الكرة، خاصة أن أي فريق سيحاول الاعتماد على المرتدات أمام العنابي».