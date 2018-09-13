العنبري: نسعى لتقديم الأفضل أمام النصر

المصدر: الشارقة - عماد الدين إبراهيم

وصف مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري في مؤتمره الصحافي أمس الذي عقد في نادي الشارقة، مباراتهم أمام فريق النصر غداً بالصعبة، وذكر أن هدف فريقه دائماً هو الفوز، متمنياً أن تكون بداية جيدة في مواجهتهم مع فريق النصر في الموسم الجديد، ومضى قائلاً «المطلوب في المباراة المقبلة أن يواصل الفريق تقديم مستوى جيد مقارب للمستوى الذي ظهر به في أول مواجهة أمام فريق الظفرة».

وتابع العنبري الحديث عن منافسه في المباراة النصر وقال: «النصر فريق قوي ويمتلك لاعبين لديهم إمكانيات جيدة ويجب أن نلعب بتنظيم جيد في المباراة وأن يكون الالتزام موجود والثقة»، ومضى المدرب في حديثه موضحاً أنه يعلم نقاط القوة في فريق النصر وسيعمل للحد منها، منوهاً بثقته الكبيرة في العناصر المتوفرة في الفريق، وقال: «نحترم منافسنا ومواجهته لا تشكل أي خوف لدينا أو اختلال في الثقة، أنا أؤمن بجميع اللاعبين الموجودين وبإمكانهم تقديم مستوى جيد».

وأضاف «النصر فريق منافس في الدوري ورغم خسارته في مباراته الأولى في الدوري إلا أنه فريق منظم ويملك خط وسط قوياً لذلك أتمنى تحقيق نتيجة إيجابية أمامه».

ووصف العنبري انضمام مهاجم شباب الأهلي دبي، محمد إبراهيم إلى الشارقة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط بالإضافة الكبيرة، ومؤكداً عدم التفريط في الحارس ديدا رداً على الأحاديث التي أشارت إلى مفاوضات إلى انتقاله لفريق النصر في أعقاب الإصابة التي تعرض لها حارسه الأساسي شامبيه.