تيغالي: الجنسية الإماراتية شرف لي

المصدر: أبوظبي –محمد صادق

أكد سيباستيان تيغالي مهاجم وهداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، أن ترشيحه للعب باسم منتخب الإمارات شرف كبير بالنسبة له، وأنه في حالة حصوله على الجنسية وتمثيله لـ«الأبيض» سيسعى لتقديم كل ما لديه وبذل قصارى جهده، من أجل مساعدة المنتخب على تحقيق أهدافه.

وقال في تصريح مقتضب حول إمكانية اللعب مع المنتخب الوطني في الفترة المقبلة: «لا أعلم الكثير حتى الآن، ولا يمكنني التعليق لأنني لا أعلم الموقف خاصة أنني سمعت هذا الأمر من الجميع، وبالطبع يسعدني أن ألعب للمنتخب الوطني الأول لو تحقق هذا الأمر، وحصلت على الجنسية، فهو شرف أن أمثل هذه البلاد الجميلة».

وأضاف: «بالطبع توقعت أن ألعب يوماً ما لمنتخب الإمارات في حال كان الأمر ممكناً، وبالتأكيد لو اكتمل الأمر سأقدم أفضل ما أملك وأبذل أقصى جهد للظهور بشكل جيد مع المنتخب».