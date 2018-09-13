شباب الأهلي يؤدي مرانه دون الدوليين

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

يؤدي الفريق الأول للكرة بنادي شباب الأهلي مساء اليوم، تدريبه الرئيسي على ملاعب ند الشبا، استعداداً للقاء مستضيفه عجمان بعد غد السبت، ضمن الجولة الثانية من دوري الخليج العربي.

لا يتوقع مشاركة الرباعي الدولي محمد مرزوق وماجد حسن وأحمد خليل وإسماعيل الحمادي، اليوم، لظروف عودتهم منذ ساعات مع بعثة منتخبنا الوطني الأول، عقب نهاية معسكر «الأبيض» الخارجي في أسبانيا، وهو ما يقلل من فرص مشاركتهم كأساسيين في لقاء عجمان المقبل.

كان فريق شباب الأهلي، قد واصل تحضيراته استعداداً لمباراة عجمان، وحرص خلالها الجهاز الفني للفريق، بقيادة التشيلي سييرا، على رفع مستوى اللياقة، إلى جانب تنفيذ اللاعبين لبعض الجمل التكتيكية، التي سعى من خلالها المدرب، إلى معالجة الأخطاء التي سقط فيها الفريق أمام الجزيرة والوحدة.

يذكر أن شباب الأهلي، خسر 4 ـ 5 أمام الجزيرة في الجولة الافتتاحية لدوري الخليج العربي، كما خسر 0 ـ 1 أمام الوحدة، في الجولة الأولى، ويعد لقاء عجمان بعد غدٍ فرصة للمصالحة والإصلاح.