خصيف: أحيي المدرب على تغيير طريقة اللعب

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قال علي خصيف حارس المنتخب، إننا لا نضع اللوم على المدرب أو اللاعبين، حينما تكون هناك نتائج سلبية للمنتخب، لأن الكل في قارب واحد، وعلينا كلاعبين السعي لتنفيذ خطة المدرب، وليس عيباً تغيير اللاعبين، وأحيي زاكيروني على تغيير خطة اللعب أمام لاوس، بعدما اجتمع باللاعبين قبل المباراة، وعلاقتنا كلاعبين جيدة مع المدرب.

وأضاف خصيف قائلاً: في اللقاءات الودية، ليس مهماً تحقيق الفوز، ولكن الأهم هو الأداء داخل الملعب. ويقول خصيف: الكل يعلم أننا الأفضل، ولذا ينتقدوننا، ونحن نحترم النقد، ونسعى لتصحيح الصورة قبل الآسيوية.