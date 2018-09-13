اتهام لاعب دولي بالإساءة إلى ناديه عبر «تويتر»

المصدر: أبوظبي -موفق محمد

نظرت محكمة جنح أبوظبي في جلستها المنعقدة، أمس، في قضية لاعب كرة قدم مشهور، يتهمه ناديه بنشر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» من شأنها أن تجعل النادي في محل للازدراء.

وأشار أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، إلى أن اللاعب قام بسب وأسند واقعة من شأنها أن تجعل ناديه محل عقاب وازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية، بأن قام المتهم بالنشر على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تغريدة، اتهم فيها النادي بالتزوير وعزمه تقديم بلاغ، مرفقاً بالتغريدة صورة من إقرار منسوب صدوره إليه.

وتضمّنت التغريدة التي نشرها اللاعب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، التي أحيل للمحاكمة بسببها، «يا جماعة الخير، حد فيكم يروح يفهم الإدارة بأن تزوير البنود ليس بهذه الطريقة، رونالدو وميسي ما يدفعون 10 ملايين عند تغيبهم عن التدريب.. آسف لأني راح أقدمها للشرطه»، وأرفق بها صورة للإقرار الذي يشكك فيه.