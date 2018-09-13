مسافي يواصل إعداده الخارجي في مصر

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

يواصل الفريق الأول للكرة بنادي مسافي إعداده الخارجي بجمهورية مصر العربية، تأهباً لاستحقاقات موسم دوري الدرجة الأولى، الذي ينطلق في أكتوبر المقبل، ويستمر المعسكر الذي انطلق في السادس من الشهر الجاري حتى 22 منه، وخاض الفريق مباراة واحدة حتى الآن أمام فريق الدخان خسرها بنتيجة

2-1، وسيلعب ثاني مبارياته بعد غد السبت، وترأس البعثة سعيد حمود المحرزي رئيس مجلس إدارة نادي مسافي، الذي أكد استفادة لاعبي الفريق الأول من المعسكر الحالي حتى اللحظة، لافتاً إلى أن الجهاز الفني بقيادة المدرب المغربي إبراهيم بفود يسير أموره حسب البرنامج المعد من قبل إدارة النادي، وستكون هناك أربع مباريات.