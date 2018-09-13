النصر يعقد الاجتماع الأول في الموسم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عقد مجلس إدارة نادي النصر، اجتماعه الأول للموسم الجديد، برئاسة أحمد هاشم خوري، نائب رئيس المجلس، وحضور كل من حميد الطاير، عضو المجلس ورئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم، وعبدالرحمن أبوالشوارب، عضو المجلس ورئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، وإبراهيم الفردان، عضو المجلس ورئيس مجلس إدارة شركة النصر للاستثمار، ومحمد علي الغيثي، المدير التنفيذي للنادي. اطلع المجلس على التقرير المالي للنادي وشركاته الثلاث، الذي قدمه إبراهيم الفردان، كما قدم الفردان تقريراً حول خطة شركة النصر للاستثمار.